विदर्भ

Lakhandur News : चोरीचा गुन्हा उघडकीस आल्याने बदनामीच्या भीतीपोटी मुलीने संपविले जीवन

किराणा दुकानातील २५ हजार रुपयांच्या चोरीचा प्रकार उघडकीस आला आणि.....
girl endlife

girl endlife

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लाखांदूर (जि. भंडारा) - किराणा दुकानातील २५ हजार रुपयांच्या चोरीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर, बदनामी सहन न झाल्याने एका १७ वर्षीय मुलीने विष प्राशन करून संपविले जीवन. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Lakhandur
crime
death
endlife
defamation case
minor girl victim
Theft

Related Stories

No stories found.