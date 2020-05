तिखट भिरकावण्यावरून झाला राडा आणि मग भिडले दोन गट

वणी (जि. यवतमाळ) : पूर्व वैमनस्यातून दोन व्यावसायिकांमधील गटाने मोमीनपुरा येथे मध्यरात्री आपसात भिडत राडा केला. लाठ्याकाठ्याच्या साहाय्याने एकमेकांना मारहाण करण्यात आली. यात पाच जण जखमी झाले असून, पोलिसांनी दोन्ही गटाच्या 14 जणांविरोधात गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक केली. या घटनेमुळे वणी शहरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

इजहार शेख व जमीर उर्फ जम्मू खान, अशी व्यावसायिकांची नावे आहेत. या दोघांत मागील काही दिवसांपासून वैर निर्माण झाले होते. 21 एप्रिलला इजहार गटाच्या अब्दुल माजिद अब्दुल सत्तार याने जम्मूवर तिखट फेकून जीवघेणा हल्ला चढविला होता. त्याचा वचपा काढण्याच्या प्रयत्नात जम्मूचा गट होताच. शुक्रवारी (ता.28) मध्यरात्री एक वाजताच्या दरम्यान जमीर खान व त्याच्या सहकाऱ्यांनी मोमीनपुरा येथील अब्दुल हाफीज उर्फ टापू याच्या घरी जाऊन तसेच सामाजिक सभागृहासमोर इजहार शेख व जमीर खान यांच्या गटाने हातात लाठ्याकाठ्या घेऊन एकमेकांवर हल्ला चढविला. यात पाच जण जखमी झाले असून, चौघांना उपचारार्थ चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले आहे. घटनेची माहिती वणी पोलिसांना मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुशीलकुमार नायक, ठाणेदार वैभव जाधव यांच्यासह पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले. दोन्ही गटांनी दिलेल्या परस्परविरोधी तक्रारीवरून जमीर खानसह त्याच्या गटातील बबलू अहमद शेख, बाबूलाल उर्फ सय्यद आरीफ सय्यद शौकत, शहबाज शब्बीर चिनी, अक्रम खान सलीम खान, एजाज अली ताहेर अली, अब्दुल मकबूल अब्दुल रज्जाक तर इजहार शेख याच्यासह त्याच्या गटातील अब्दुल हाफीज उर्फ टापू अब्दुल सत्तार, राजू अडकीने, मो. वसिम मो. जाबीर, हैदर खान वहीद खान, सय्यद तौसीफ सय्यद अब्दुल, खुर्शिद हुसेन आबिद हुसेन यांच्याविरुद्ध विविध कमलान्वये गुन्हा नोंदवून 14 जणांना अटक करण्यात आली.

दोन व्यावसायिकांचे गट एकमेकांशी भिडल्याची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुशीलकुमार नायक, ठाणेदार वैभव जाधव यांनी घटनास्थळ गाठले. पोलिस पोहोचण्यापूर्वी परिसरातील नागरिकांचा जमाव मोठ्या प्रमाणात एकत्र आला होता. पोलिसांनी जमावाला पांगवून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविले.

