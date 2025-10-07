Chandrakant Patil: मातृभाषेतून शिक्षणाने संशोधनासोबतच अर्थचक्र वाढेल; चंद्रकांत पाटील, भारतीय अभिजात भाषा परिषद

अमरावती : मातृभाषेतून शिक्षण दिल्याने संशोधनाची गती वाढून देशाचे अर्थचक्र वाढण्यास सहकार्य होते. राज्यात मराठी भाषेतून संशोधनाला गती मिळावी यासाठी शिक्षण मातृभाषेतून अर्थात मराठीतून देण्याचे धोरण नवीन शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आले आहे, असे स्पष्ट करतानाच राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी इंग्रजी भाषा व्याकरणासह बोलली जात असताना मराठी मात्र अशुद्धरीत्या बोलली जात असल्याची खंत व्यक्त केली. ती सुधारण्यासाठी मराठी भाषा परिषदेचा उपयोग होईल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले..राज्य शासनाचा मराठी भाषा विभाग व रिद्धपूरच्या मराठी भाषा विद्यापीठ यांच्या विद्यमाने संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या स्वामी विवेकानंद सभागृहात अभिजात मराठी भाषा सप्ताहानिमित्त आयोजित पहिल्या भारतीय अभिजात भाषा परिषदेत ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर देशांत अशाप्रकारची पहिलीच भाषा परिषद अमरावतीला होत आहे..या परिषदेला संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते, मराठी भाषा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अविनाश आवलगावकर, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव डॉ. मनीष जोशी, राज्याच्या मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, मराठी भाषा विद्यापीठाचे विशेष कार्य अधिकारी राम राठोड उपस्थित होते..पाटील म्हणाले की, देशातील अकरा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. प्रथम सहा भाषांना हा दर्जा मिळाला. त्यांनी त्यानंतर काय प्रगती केली हे जाणून घेण्यासोबतच मराठी भाषेचा विकास व प्रगतीसाठी पुढील धोरण आखण्याकरिता या भाषा परिषदांचा उपयोग होणार आहे. २७०० वर्षांपूर्वीच्या मराठी भाषेच्या विकासाकरिता विविध ग्रंथ, पोथ्या व पुस्तकांमधून शब्द गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे..आतापर्यंत दोन कोटी शब्द संकलित करण्यात आले आहेत. राज्यातील पहिल्या मराठी भाषा विद्यापीठाचा उल्लेख करीत पाटील पुढे म्हणाले की, मराठी भाषा विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी लागणारे अर्थसहाय कमी पडणार नाही.मात्र या विद्यापीठातून विद्यार्थ्यांवर प्रेम करणारे शिक्षक राहतील व ज्ञान तसेच गुणवत्ता वाढेल, याकडे लक्ष देण्यात यावे, त्यासाठी विद्यापीठात चांगले प्राध्यापक, पुस्तके व वाचनालय उपलब्ध करून द्यावीत, अशी अपेक्षा आहे..Crime: पैसे परत कर नाहीतर...; प्रेयसीची धमकी, ५० वर्षीय प्रियकर संतापला, रागाच्या भरात २ मुलांसह महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य.मराठी राजभाषा, गर्जा महाराष्ट्र माझा या गीताने कार्यक्रमाला प्रारंभ झाला. राज्याचे मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविकातून परिषदेच्या आयोजनाची भूमिका विषद केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव डॉ. मनीष जोशी यांनी यावेळी यथोचित भूमिका मांडली. परिषदेला तमिळ, संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्याळम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी व बंगाली, या ११ अभिजात भाषांचे ४८ प्रतिनिधी उपस्थित होते..महाविद्यालयांचे फलक मराठीतूनसंत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व महाविद्यालयांचे फलक यापुढे मराठीतूनच राहणार असल्याचे यावेळी घोषित करण्यात आले. परिषदेला उपस्थित झालेल्या मराठी व्यतिरिक्त इतर भाषा तज्ज्ञांसाठी त्यांच्या मातृभाषेतून उद्बोधनासाठी भाषांतर स्क्रीन उपलब्ध करून देण्यात आले होते.अभिजात दर्जा मिळालेल्या अकरा भाषांच्या राज्यांनीही अशा परिषदांचे आयोजन करावे, असा सूर या परिषदेत उमटण्यासोबतच महाराष्ट्र अशा परिषदा घेण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. .विद्यापीठातील सातशे जागा भरणारअकृषी विद्यापीठातील रिक्त सातशे जागा लवकरच भरण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी जाहीर केले. यासोबतच ज्या शासकीय कार्यालयांचा थेट नागरिकांसोबत संपर्क येतो तेथे मराठी अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.