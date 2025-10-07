विदर्भ

Chandrakant Patil: मातृभाषेतून शिक्षणाने संशोधनासोबतच अर्थचक्र वाढेल; चंद्रकांत पाटील, भारतीय अभिजात भाषा परिषद

Education in Native Language Will Strengthen Research, Says Patil: मातृभाषेतून शिक्षण दिल्याने संशोधनाची गती वाढून देशाचे अर्थचक्र वाढण्यास सहकार्य होते. राज्यात मराठी भाषेतून संशोधनाला गती मिळावी यासाठी शिक्षण मातृभाषेतून अर्थात मराठीतून देण्याचे धोरण नवीन शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आले.
Chandrakant Patil on mother tongue education in India

Chandrakant Patil on mother tongue education in India

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : मातृभाषेतून शिक्षण दिल्याने संशोधनाची गती वाढून देशाचे अर्थचक्र वाढण्यास सहकार्य होते. राज्यात मराठी भाषेतून संशोधनाला गती मिळावी यासाठी शिक्षण मातृभाषेतून अर्थात मराठीतून देण्याचे धोरण नवीन शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आले आहे, असे स्पष्ट करतानाच राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी इंग्रजी भाषा व्याकरणासह बोलली जात असताना मराठी मात्र अशुद्धरीत्या बोलली जात असल्याची खंत व्यक्त केली. ती सुधारण्यासाठी मराठी भाषा परिषदेचा उपयोग होईल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Chandrakant Patil
Amravati
education
policy
Marathi Language
culture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com