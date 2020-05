गोंदिया : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्वत्र लॉकडाऊन आहे. शहरात परराज्यातील मजूर अडकलेले असून, त्यांना मुळगावी पोहोचविण्यासाठी शासनस्तरावरून आदेश जारी झाले आहेत. त्यामुळे,अडकलेल्यांना मुळगावी जाण्यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज व प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी शहरात पाच कॅम्प सेंटर उघडण्यात आले असून, तज्ज्ञ डॉक्‍टरांकडून आरोग्य तपासणी व प्रमाणपत्र वितरित करण्याकरिता सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. अवश्य वाचा - होऽऽ...होऽऽ...तुम्हाला पाहिजे तो ब्रॅण्ड तासाभरात मिळून जाईल, मात्र... परराज्यात कामाच्या शोधात गेलेले मजूर लॉकडाऊनमुळे ठिकठिकाणी अडकले आहेत. शहरात शेकडोंच्या संख्येत अनेक ठिकाणी अडकलेल्या मजूरांसाठी आरोग्य तपासणी व जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु, त्यांना मुळगावी जाण्यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज व प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असून, अनेक मजूरांसाठी ही प्रक्रिया डोकेदुखीची ठरली आहे. तथापि, अडकलेल्यांनी आरोग्य तपासणी करून प्रमाणपत्र घेण्यासाठी शहरात पाच ठिकाणी कॅम्प सेंटर उघडण्यात आले आहे. यामध्ये जयस्तंभ चौकातील नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये कॅम्प उघडण्यात आला आहे. तिथे नियंत्रण अधिकारी म्हणून नायब तहसीलदार सचिन पाटील, डॉ.प्रणिता चिटणीस, डॉ.चंद्रशेखर राणा, डॉ.राकेश गुप्ता, डॉ.संजय माहूले, डॉ.आनंद बोरकर सेवा देत आहेत. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिति येथील कॅम्पमध्ये डॉ. संदीप कोठारी, डॉ.गौरव अग्रवाल, डॉ. तृप्ती कटरे, डॉ. नॉविल ब्राह्मणकर, नेटवर्क इंजिनिअर रोहित जड़गांवकर सेवा देत आहेत.

पालचौक येथील होम्योपैथीक महाविद्यालय सेंटर मध्ये डॉक्‍टर व तहसील कार्यालय येथील कनिष्ठ लिपिक भारत धारणे उपस्थित राहतील. तसेच नगर परिषद कॅम्प सेंटर मध्ये डॉ. पीयूष जायस्वाल, डॉ. विनोद मोहबे, डॉ. ओमप्रकाश गुप्ता, डॉ. उमेश शर्मा, मधुकर दोनोडे उपस्थित राहतील. तसेच केटीएस जिल्हा सामान्य रूग्णालय येथे आरोग्य तपासणी व ऑनलाइन प्रमाणपत्र सुविधा उपलब्ध असून, अडकलेल्यांनी नोंदणीकृत डॉक्‍टर एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस व इतर तज्ज्ञ डॉक्‍टरांकडून आरोग्य तपासणी करून प्रमाणपत्र घेऊ शकतात. अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपते यांनी आदेशात दिली आहे.

