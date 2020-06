सांडपाण्यावरून उफाळला वाद, दोन्ही कुटुंबीयांनी आणले रॉड, चाकू, काठ्या आणि...

अमरावती : अडीच फुटाच्या गल्लीतून जाणाऱ्या सांडपाण्याच्या वादातून शेजारी राहणाऱ्या दोन गटात सशस्त्र चकमक उडाली. त्यात दोन्ही गटातील एकूण पाच जण जखमी झाले. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असून, त्यांना नागपूरला हलविण्यात आले. परेशसिंग कुंदनसिंग कुशवाह, जयसिंग कुंदनसिंग कुशवाह अशी गंभीर जखमींची नावे आहेत. दुसऱ्या गटातील मंदा देशकर, सूरज देशकर व कुणाल देशकर हे तिघेसुद्धा जखमी झाले. त्यांच्यावर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. खोलापुरी गेट ठाण्याच्या हद्दीत माळीपुरा भागात कुशवाह व देशकर या दोन कुटुंबीयांचे घर समोरासमोर असून, येण्या-जाण्यासाठी अडीच फुटांची गल्ली आहे. हेही वाचा - काकूच्या प्रेमात आकंठ बुडाला पुतण्या, काका ठरत होता अडसर... मग अरुंद गल्लीमधूनच दोघांच्याही घरातील सांडपाणी वाहते. हेच पाणी एकमेकांच्या घरासमोर साचते. घरासमोरील साचलेल्या पाण्यातून दोन्ही कुटुंबीयांची आवागमन सुरू असते. पावसाळ्याचे दिवस असल्याने पाणी साचून राहते. त्यावर डास व इतर विषाणूंचा प्रादूर्भाव होतो. तसेच कोरोनामुळे नागरिकांमध्ये धास्त असल्याने पाणी साचण्यावरून इतर नागरिकांमध्ये कुजबूज सुरू होती. सांडपाण्यावरून या दोन्ही कुटुंबांमध्ये तीन वर्षांपासून वाद सुरू आहे. अनेकदा त्यांच्या शाब्दिक चकमक उडाली. शिवाय दोन महिन्यांपूर्वी झटापट झाल्याची तक्रारही खोलापुरीगेट ठाण्यात दाखल आहे. त्याच मुद्यावरून देशकर व कुशवाह कुटुंबीयांमध्ये रविवारी सायंकाळी पुन्हा वाद झाला. लोखंडी रॉड, चाकू, काठ्यांनी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर हल्ला झाला. त्यात पाच गंभीर जखमी झाल्याने या भागात काही वेळेसाठी तणाव निर्माण झाला होता. परेशसिंग कुंदनसिंग कुशवाह यांच्या तक्रारीवरून सूरज देशकर, कुणाल देशकरसह एक महिला अशा तिघांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. तर, कुणाल गजानन देशकर यांच्या तक्रारीवरून परेशसिंग कुशवाह, जयसिंग कुशवाह या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. अद्याप अटक नाही चकमकीचे गुन्हे दाखल झालेले लोक जखमी असून, रुग्णालयात आहेत. त्यामुळे अद्याप अटकेची कारवाई झालेली नाही.

अतुल घारपांडे, पोलिस निरीक्षक, खोलापुरी गेट ठाणे

