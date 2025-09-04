Gadchiroli Police: गडचिरोलीत तंबाखूच्या अवैध कारखान्यावर पोलिसांची कारवाई; ७ लाख ८४ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल केला जप्त

गडचिरोली : महाराष्ट्र शासनाने सुगंधित तंबाखू उत्पादन, विक्री व वाहतुकीवर प्रतिबंध घातला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातदेखील सुगंधित तंबाखूचे उत्पादन, विक्री व वाहतूक करण्यावर बंदी असतानाही सुगंधित तंबाखू तस्करी करणाऱ्यावर गडचिरोली पोलिसांनी मोठी कारवाई करत सुगंधित तंबाखूसह ७ लाख ८४ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..मंगळवार (ता. २) स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली की, १५ दिवसांपूर्वी मौजा डार्ली, ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली येथील रेखाबाई सडमाके यांच्या राहते घरी आरोपी ओमप्रकाश गेडाम, रा. डार्ली, ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली व इतर चार जणांनी मशिनच्या साहाय्याने सुगंधित तंबाखूचे उत्पादन करण्याकरिता अवैध कारखाना सुरू केला होता. .अशी खात्रीशीर माहिती प्राप्त झाल्याने वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात स्थानिक गुन्हे शाखेचे एक पथक डार्ली येथे रवाना झाले. गोपनीय माहितीमध्ये नमूद महिला रेखाबाई सडमाके ( वय ४२) रा. डार्ली, ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली हिच्या घरी पोहचून सर्व कायदेशीर प्रक्रियेस अनुसरून पोलिस पथकाने तिच्या घराची पंचासमक्ष झडती घेतली असता त्या घरामध्ये सुगंधित तंबाखूने भरलेल्या टिनाच्या डब्यांचे विविध बॉक्स व सुगंधित तंबाखूचे उत्पादन करण्याकरिता आवश्यक असणारे साहित्य आढळून आले..सर्व सुगंधित तंबाखू व साहित्य जप्त करण्यात आले.सुगंधित तंबाखू तयार करण्याकरिता लागणारे मशिन व इतर साहित्य असा एकूण ७, ८४, २०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आला..Buldhana Crime : अनैतिक संबंधातून विवाहितेचा खून; पेनटाकळी धरणात आढळला होता मृतदेह, आरोपीला अटक.याबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभाग, गडचिरोली यांनी पोलिस स्टेशन आरमोरी येथे आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला. ओमप्रकाश शंकर गेडाम याला पोलिसांनी अटक केली आहे. तसेच इतर चार आरोपी फरार असून त्यांचा शोध घेणे सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.