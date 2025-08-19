विदर्भ

Vidarbha Heavy Rain : यवतमाळ येथील पैनगंगा नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी; नदीकाठच्या गावांचा संपर्क तुटला, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

Painganga River Flood: फुलसावंगी परिसरात पैनगंगेच्या पुरामुळे पुन्हा एकदा भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतपिके, घरे व रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नदीकाठच्या गावांना पुराचा वेढा पडला होता.
फुलसावंगी : शनिवारी ढगफुटी सदृश पावसामुळे पैनगंगेला आलेल्या पुरामुळे, शेतीसह घरातील जीवनावश्यक वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते .

