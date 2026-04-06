Buldhana : अन्नातून विषबाधा, तीन चिमुकल्या बहीण भावाचा मृत्यू; आईवर उपचार सुरु...

धाड,(बुलडाणा) : अन्नातून विषबाधा झाल्याने तीन चिमुकल्या बहीण भावाचा मृत्यू झाला तर आई अत्यवस्थ आहे. ही घटना बुलडाणा तालुक्यातील धाड येथे ६ एप्रिल रोजी सकाळी उघडकीस आली. या चौघांची ही ४ एप्रिलपासून प्रकृती बिघडली होती. त्यानंतर ५ एप्रिल रोजी धाड येथील रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले होते. यापैकी दोन चिमुल्यांचा मृत्यू ६ एप्रिल रोजी सकाळी झाला. तर सायंकाळी उपचारादरम्यान अणखी एक मुलगी दगावली. .स्थानिक पोलिसांकडून प्राप्त माहीतीनुसार, धाड येथील रहिवासी जमदार कुटुंबातील मोहंमद वसीम जमादार (वय ४), मशीरा मोहंमद जमादार (वय ७), आई अफरिन महमंद वसीम (वय ३४) आणि फातिमा वसीम (वय ८) यांना ४ एप्रिल रोजी मळमळ सुरु झाली होती. या नंतर ५ एप्रिल रोजी चौघांनाही धाड येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..उपचार सुरु असतांना आज ६ एप्रिल रोजी सकाळी मोहंमद वसीम जमादार (वय ४), मशीरा मोहंमद जमादार (वय ७) या चिमुकल्या बहीण भावाचा मृत्यू झाला. घटनेचे गांर्भीय लक्षात घेत, अत्यवस्थ असलेल्या आई अफरिन महमंद वसीम आणि फातिमा वसीम यांना बुलडाणा येथे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान त्यापैकी फातिमा वसीम (वय ८) या मुलीचा ही सायंकाळी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून आईवर त्याच्यावर उपचार सुरु असल्याची माहीती आहे..यासंदर्भात बोलताना, चौघांनाही अन्नातून विषबाधा झाली असावी असा प्राथमिक माहीती आहे. यात दोन मुली व एका मुल असे तीन मृतक आहे. मृतकांच्या शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण सांगता येईल, अशी प्रतिक्रिया पोलीस उपनिरीक्षक परमेश्वर केंद्रे यांनी दिली.