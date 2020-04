वाशीम : कोरोनाच्या धास्तीने संपूर्ण जग घरात ठाणबंद झाले आहे. मात्र, आपल्या घरापर्यंत कोरोनाची महामारी येऊ नये यासाठी रस्त्यावर रात्रंदिवस पहारा देण्याचे काम पोलिस करतात. या पोलिसदादांसाठी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजू पाटील राजे हे सामाजिक आत्मभानातून भोजनसेवा पुरवत आहेत. दररोज 200 च्यावर पोलिस कर्मचार्‍यांना भोजन दिले जाते. राजू पाटील राजे यांची दातृत्व या कठीण काळात लक्षवेधी ठरत आहे. कोरोना महामारीच्या विळख्यात राज्यामध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. ही महामारी सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहचू नये यासाठी पोलिस प्रशासन 24 तास रस्त्यावर पहारा देते. सकाळी आठ वाजता सुरू झालेले कर्तव्य रात्री नऊ साडेनऊपर्यंत चालते. उपाहारगृह, हॉटेल, चहाची दुकाने सर्वच बंद असल्याने चौका-चौकात उभे असलेले हे पोलिस कर्मचारी कोरोनासाठी कर्दनकाळ ठरत आहेत. यांच्यामुळेच कोरोनाचा फैलाव थांबला आहे. या रक्षकांच्या भुकेसाठी गेल्या 15 दिवसांपासून भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजू पाटील राजे यांनी अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. हेही वाचा - शेतकऱ्यांनो सावधान, वादळी पाऊस येतोय यासाठी सिलबंद केलेल्या ताटामध्ये वरण, भात, भाजी, पोळी, लोणच चटण्या यांचे पाकीट बनविण्यात येते. देवपेठ भागात यासाठी पाकशाळा उभी करण्यात आली आहे. दररोज वेगवेगळ्या प्रकारचे भोजनाची पाकिटे एका पिकअप व्हॅनच्या माध्यमातून पोलिस शिपाई व अधिकारी जेथे कर्तव्यावर आहेत त्या ठिकाणी पोचविली जातात. त्यांच्यासाठी पाण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. राजू पाटील राजे यांच्या या उपक्रमामुळे 12 ते 13 तास रस्त्यावर कर्तव्य बजावणार्‍या जनतेच्या या रक्षकांची सोय झाली आहे. निराधारांनाही भोजन वाटप

पोलिस कर्मचार्‍यांबरोबरच शहरामध्ये वावरणार्‍या निराधारांनाही राजू पाटील राजे यांच्या वतीने भोजन वितरित करण्यात येते. शहरामध्ये फिरणारे मनोरुग्ण, भिकारी यांचेही पोट या भोजनावरच अवलंबून आहे. एखादी छोटी वस्तु देऊन फोटो काढण्यासाठी दातृत्वाचा उमाळा आणणार्‍या तथाकथित समाजसेवकांनी राजू पाटील राजे यांची ही सेवा एकदा अनुभवावी, अशी प्रतिक्रीया उमटत आहे.

