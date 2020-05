Video : मजुरांच्या सुरक्षेसाठी सरसावला वनविभाग, जंगलात वाजताहेत डफरे, फुटताहेत फटाके

राजूरा (जि. चंद्रपूर) : टाळेबंदीत कामगार,मजूर रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशातच तेंदूपत्ता संकलनाचे काम आले. मात्र तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या मजूरांवर अस्वल,वाघाचे हल्ले होत असल्याने दहशत पसरली होती. त्यामुळे मजूरांच्या सुरक्षेसाठी आता वनविभाग सरसावला आहे. जंगलात डफरा वाजविला जात आहे अन फटाके फोडून वन्यजीवांना मजूरांपासून दूर ठेवले जात आहे. वनविभागाचे संरक्षण मिळत असल्याने तेंदूपत्ता संकलन करण्यासाठी मजूरांचा ओघ वाढला आहे.

गोंडपिंपरी तालुक्यातील धाबा वनक्षेत्रात 4 युनिट आहेत. या यूनिट अंतर्गत 40 तेंदूपत्ता संकलन केंद्र आहेत. तर राजुरा वनपरिक्षेत्रात 3 युनिट असून 22 तेंदू संकलन केंद्र आहेत. या यूनिटमधून जवळपास 22 गावातील 25 हजार पेक्षा अधिक लोकांना तेंदूपत्ता संकलनाचा रोजगार मिळाला आहे. पहाटेलाच तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी मजूर जंगलात जातात. मात्र या भागात मागील काही महिन्यापासून वाघ,अस्वलाची दहशत आहे. त्यामुळे तेंडुपत्ता तोडणा-या मजूरात भीतीचे वातारण होते. तेंदूपत्ता संकलनाचा हंगाम वाया जाणार या चिंतेत मजूर असतांना मजूरांच्या रक्षणासाठी आता वनविभाग सरसावला आहे. वरिष्ठ वनअधिका-याच्या मार्गदर्शनात वनपरिक्षेत्र अधिकारी विदेशकुमार गलगट यांनी गावभेट देऊन ग्रामस्थांची समजूत काढली. तेंदुपत्ता गोळा करीत असलेल्या भागात वनकर्मचारी संरक्षण देणार अशी हमी दिली. त्यानंतर रविवारपासून ( दिनांक 17 मे ) वनकर्मचा-यांच्या संरक्षणात आणि कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी सुरक्षित अंतर राखून राजुरा तालुक्यातील चुनाळा चनाखा,विहिरगाव,कापनगाव खांबाला,मूर्ती तसेच धाबा वन परिक्षेत्रातील तोहोगाव,लाठी,वेजगाव,डोंगरगाव,धाबा गावात तेंदूपत्ता संकलन सुरू झाले आहे. सविस्तर वाचा - नागपुरातील नागरिकांना दिलासा, उघडणार ही दुकाने तेंदूपत्ता संकलन करणाऱ्या परिसरात वन्यप्राणी येऊ नये म्हणून फटाके फोडले जात आहेत. अन डफ-याचा आवाज केला जात आहे. या भागातील पाणवठ्यावर ट्रॅप कॅमेराद्वारे वन्यप्राण्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवले जात आहे. मुख्य वनसंरक्षण अधिकारी एस. व्ही. रामाराव,उपवनसंरक्षक गजेंद्र हिरे यांच्या मार्गदर्शनात राजुरा आणि धाबा या वनपरिक्षेत्रातील वनकर्मचारी परिश्रम घेत आहेत.

Web Title: Forest department comes forward for security of tendupatta workers