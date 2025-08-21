Forest Department: वनविभागाला गवत बिया विक्रीतून दहा लाखांचा नफा; अनेक राज्यांतून मागणी, मुरडा उपवन क्षेत्रात गवत बी संकलन प्रकल्प

बाळू जिवनेवरोरा : वरोरा वनपरिक्षेत्र कार्यालयाने मागीलवर्षी मुरडा उपवन क्षेत्रात गवत बी संकलन केंद्र सुरू केले. जंगलातील वेगवेगळ्या प्रजातींच्या गवताची लागवड करण्यात आली. यंदा या गवताच्या बियांना अनेक राज्यांतून मोठी मागणी झाली..या बिया विक्रीतून वनविभागाला तब्बल दहा लाखांचा नफा मिळाला आहे. आता पुढीलवर्षी मोठ्या प्रमाणावर हा प्रकल्प राबविला जाणार असल्याची माहिती वनपरिक्षेत्राधिकारी सतीश शेंडे यांनी दिली. गवत बियाची विक्री हा राज्यातील पहिलाच प्रयोग असल्याचे मानले जात आहे.वरोरा वनपरिक्षेत्र कार्यालयाअंतर्गत मुरडा उपवन क्षेत्रात मागीलवर्षी गवत बी संकलन आणि विक्री केंद्र सुरू करण्यात आले. परिसरातील जंगलातून लहू मारवेल, धामण, रानमेथी, मदनअंजन यासह अन्य ३२ प्रजातींचे गवत गोळा करण्यात आले. या गवतांमधून २४८ किलो गवताच्या बिया गोळा करण्यात आल्या. .सारिका टायगर रिझर्व राजस्थान, कांजीरंग अभयारण्य आसाम, तामिळनाडू सत्यमंगलम अभयारण्य, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर आणि अकोला या ठिकाणाहून गवत बियाची मागणी आली. वन विभागाने त्याचा पुरवठाही त्यांना केला..त्यामधून वनविभागास दहा लाख रुपये प्राप्त झाले. गवतामधून बिया काढल्यानंतर वाळलेले गवत शेतकऱ्यांच्या पाळीव प्राण्यांकरिता मोफत देण्यात येत आहे. गवत बियामधून विक्रीची आलेली रक्कम वनविकास समितीला देण्यात येणार आहे..अनेकांना रोजगारशेतीचा हंगाम संपल्यानंतर शेतकरी, मजुरांच्या हाताला कामे नसतात. उन्हाळ्याच्या दिवसांत मोहफुल, तेंदुपत्ता संकलनाचे काम चालते. त्यातून चार पैसे मजुरांच्या हाती पडतात. मुरडा उपवन क्षेत्रात गवत बी संकलन आणि विक्री केंद्राने परिसरातील नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे. गवत गोळा करणे आणि त्यातून बिया काढण्याच्या कामाने या भागातील नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे. गवत बिया जंगलात टाकल्याने वन्यप्राण्यांना मोठ्या प्रमाणात खाद्य मिळाले. त्यामुळे ते जंगलाबाहेर येणार नाही. यामध्ये वन्यप्राणी व मानवी संघर्ष होणार नाही..BAMU University Results: निकालाच्या डेटाला उशीर, पाच महाविद्यालयांना दंड; विद्यापीठ परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत निर्णय .मागील हंगामात देशातील पहिला गवत बी संकलन प्रकल्प सुरू केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. इतर राज्यांतूनही मागणी आली. पुढीलवर्षी हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबविणार आहोत.- सतीश शेंडे, वनपरिक्षेत्राधिकारी, वरोरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.