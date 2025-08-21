विदर्भ

Forest Department: वनविभागाला गवत बिया विक्रीतून दहा लाखांचा नफा; अनेक राज्यांतून मागणी, मुरडा उपवन क्षेत्रात गवत बी संकलन प्रकल्प

Sustainable Development: वरोरा वनपरिक्षेत्रातील मुरडा उपवन क्षेत्रात सुरू केलेल्या गवत बी संकलन प्रकल्पाला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. या प्रकल्पातून तब्बल दहा लाखांचा नफा वनविभागाला झाला.
Forest Department
Forest Departmentsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बाळू जिवने

वरोरा : वरोरा वनपरिक्षेत्र कार्यालयाने मागीलवर्षी मुरडा उपवन क्षेत्रात गवत बी संकलन केंद्र सुरू केले. जंगलातील वेगवेगळ्या प्रजातींच्या गवताची लागवड करण्यात आली. यंदा या गवताच्या बियांना अनेक राज्यांतून मोठी मागणी झाली.

Loading content, please wait...
Development
Grass Seed Collection Project
Forest Department Profit
Employment Opportunities in Forestry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com