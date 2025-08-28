Gutka Seizure: गुटख्याच्या पोत्यांनी भरलेली गाडी वनविभागाकडून जप्त; पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे झोपेचे सोंग?

हिवरखेड : वन विभागाच्या फिरते वन पथकाकडून, गुटख्याच्या पोत्यांनी भरलेली चार चाकी गाडी आणि दोन मोटरसायकली जप्त करण्यात आली. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली असून, पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाने अर्थपूर्ण झोपेचे सोंग घेतल्याची चर्चा संपूर्ण शहरात सुरू आहे..दिवान झरी ते तेल्यादेव नाका या रस्त्यावर रेल्वे क्रासिंग (गेट) येथे दि.२६ ऑगस्ट रोजी, आरोपी राहुल मनोहर इंगळे, वय २५, हिवरखेड याच्याकडून विमल गुटखा जप्त करण्यात आला. विमल गुटख्याच्या पोत्यांनी भरलेली गाडी क्र. एमएच ४० ५०४७ महिंद्रा कंपनीची पिकअप चारचाकी गाडी, दोन टू व्हिलर गाडी क्र. - एमचएच-३० एआर ७१२७ आणि एमएच-२८ भ ८५३१ जप्त करण्यात आल्या व मोबाईल असा ऐवज आरोपीकडून जप्त करण्यात आला..कारवाईमध्ये अजय बावणे (वनपरिक्षेत्र अधिकारी, फिरते पथक, अकोट वन्यजीव विभाग अकोट), डी. आर. कंडाळे (वनपाल), ज्ञानेश्वर सोळंके (वनपाल), सुनिल मावस्कर (वनरक्षक) पंडू चव्हाण (ड्रायव्हर) तसेच वनमजूरांचा सहभाग लाभला. ही कारवाई राहुलसिंग टोलीया (उपवनसंरक्षक, वन्यजीव अकोट) यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. जप्त करण्यात आलेला गुटखा व वाहन, पोलिस स्टेशन हिवरखेड यांच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही सुरू होती..पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे झोपेचे सोंग?सध्या सर्वत्र अवैध धंदे फोफावले असून, अवैध धंद्याविरुद्ध अकोला पोलिस अधीक्षक अर्जित चांडक यांच्या नेतृत्वात ऑपरेशन प्रहार मोहीम सुरू आहे. मात्र, जी कामे अन्न व औषध प्रशासन, पोलिस विभागाला करणे अपेक्षित आहे, ती कामे सुद्धा जर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना करावी लागत असतील तर, अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलिस विभागांनी अर्थपूर्ण झोपेचे सोंग घेतले की काय? अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. ऑपरेशन प्रहार फक्त थातूरमातूर कारवाया करून शाबासकी घेण्यासाठी आहे की, पोलिस अधीक्षकांना खरोखरच अवैध धंद्यांबाबत माहिती नाही, असा प्रश्न सुद्धा उपस्थित होत आहे..वन विभागासह पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत गुटखा साठा जप्त केला. एका आरोपीस अटक केली असून, इतर फरार आरोपींचा शोध घेतल्या जात आहे.- गजानन राठोड, ठाणेदार, हिवरखेड.वन विभागाच्या फिरते पथकाच्या कारवाईत तीन वाहनांसह गुटख्याचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. जप्त केलेला मुद्देमाल व आरोपीला हिवरखेड पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.- अजय बावणे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, फिरते वन पथक, अकोट वन्यजीव विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.