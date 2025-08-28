विदर्भ

Gutka Seizure: गुटख्याच्या पोत्यांनी भरलेली गाडी वनविभागाकडून जप्त; पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे झोपेचे सोंग?

Forest Department: हिवरखेडमध्ये वन विभागाच्या फिरते पथकाने गुटख्याच्या पोत्यांनी भरलेली गाडी आणि दोन मोटरसायकली जप्त केल्या. पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Gutka Seizure
Gutka Seizuresakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिवरखेड : वन विभागाच्या फिरते वन पथकाकडून, गुटख्याच्या पोत्यांनी भरलेली चार चाकी गाडी आणि दोन मोटरसायकली जप्त करण्यात आली. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली असून, पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाने अर्थपूर्ण झोपेचे सोंग घेतल्याची चर्चा संपूर्ण शहरात सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Arrest
Forest department
Gutka seizure operation
Illegal trade in Akola

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com