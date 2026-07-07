विदर्भ

Wardha Tiger Safari: व्याघ्र सफारीसाठी गिरड–खुर्सापार जंगलात चराईबंदी; सहा गावांतील शेकडो पशुपालकांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

व्याघ्र सफारीसाठी चराईबंदी; गिरड–खुर्सापार परिसरातील सहा गावांतील शेकडो पशुपालकांवर चाऱ्याचे संकट, वन हक्क अधिनियमांतर्गत पारंपरिक हक्कांसह तातडीने चराई परवाना देण्याची मागणी
Villagers have urged the district administration to restore traditional grazing rights under the Forest Rights Act, 2006.

Villagers have urged the district administration to restore traditional grazing rights under the Forest Rights Act, 2006.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गिर : गिरड–खुर्सापार जंगल परिसरात प्रस्तावित व्याघ्र सफारीच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने चराईवर बंदी घातल्याने सहा गावांतील शेकडो पशुपालक आणि गोशाळा चालकांसमोर चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. वन हक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत पारंपरिक चराई हक्क कायम ठेवून तातडीने चराई परवाना मंजूर करावा, अशी मागणी करत पशुपालकांनी जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्याकडे धाव घेतली आहे.

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