Yashomati Thakur: माजी मंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर संतापल्या; आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर प्रखर टीका

Gopichand Padalkar: माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या जयंत पाटील यांच्याविरुद्ध केलेल्या अपमानकारक वक्तव्यावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी हे विधान महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीसाठी कलंक असल्याचे सांगितले.
अमरावती : महाराष्ट्राच्या राजकारणात संस्कार, मर्यादा आणि माणुसकीची मूल्ये जपणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. परंतु भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्याविरुद्ध वापरलेली भाषा ही फक्त एका व्यक्तीचा अपमान नसून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा अवमान आहे, अशी टीका माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे.

