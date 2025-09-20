अमरावती : महाराष्ट्राच्या राजकारणात संस्कार, मर्यादा आणि माणुसकीची मूल्ये जपणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. परंतु भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्याविरुद्ध वापरलेली भाषा ही फक्त एका व्यक्तीचा अपमान नसून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा अवमान आहे, अशी टीका माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे. .जयंत पाटील हे फक्त एक राजकारणी नाहीत, तर स्व. राजारामबापू पाटील यांचे वारसदार आहेत. ज्यांनी शेतकरी, ग्रामीण भाग व विकासासाठी आयुष्य वेचले. त्यांच्या कुटुंबाचा, आई-वडिलांचा केलेला अपमान हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कलंक आहे, असे यशोमती ठाकूर म्हणाल्या..राजकारण हे विचार आणि धोरणांची लढाई आहे. मात्र कुटुंब, मातृत्व आणि पावित्र्य यांचा अवमान करणे हे अमानवी, असंस्कृत आणि महाराष्ट्राच्या परंपरेला न शोभणारे कृत्य आहे. या विधानाने प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयात संतापाची आणि वेदनेची ज्वाला पेटली आहे..छत्रपती शिवरायांची, जिजाऊ माँसाहेबांची आणि ताराराणींची भूमी असलेल्या महाराष्ट्रात स्त्रीशक्तीचा आणि मातृत्वाचा सन्मान करणे हा धर्म आहे. गोपीचंद पडळकर यांच्यासारख्या नेत्यांच्या वक्तव्यामुळे आपल्या पवित्र परंपरेवर डाग लागतो आहे, अशी टीका त्यांनी केली..Gopichand Padalkar Statement : पडळकरांच्या फोटोला थेट चप्पलांनी मारलं, सांगलीत गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद.आमदाराच्या या घृणास्पद वक्तव्यावर पक्षाचे नेतृत्व गप्प का आहे? भाजप नेतृत्वाने तत्काळ याबाबत कारवाई करावी. अन्यथा, महाराष्ट्रातील जनता हा दुटप्पीपणा आणि ढोंगीपणा कधीच विसरणार नाही, असा इशारा सुद्धा यशोमती ठाकूर यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.