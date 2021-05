माजी आमदार पुत्राची दादागिरी; कोविड सेंटरवरील डॉक्टरला केली मारहाण

By

आरमोरी (जि. गडचिरोली) : आरमोरी येथे कोविड सेंटरवर (Covid Center) कार्यरत असलेल्या डॉक्टर मारबते यांना आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे माजी आमदार आनंदराव गेडाम यांच्या पुत्राने मारहाण (Beat the doctor) केली. लारेंस आनंदराव गेडाम (Lawrence Gedam) यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, अटक करण्यात आली आहे. (Former MLAs son beats doctor in Gadchiroli)

सविस्तर वृत्त असे, कोविड केअर सेंटर उपजिल्हा रुग्णालय आरमोरीअंतर्गत आदिवासी मुलांचे शासकीय निवासस्थान कोर्टाच्या मागे आहे. कोविड केअर सेंटरमध्ये नोडल ऑफिसर म्हणून शासकीय वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अभिजित मारबते हे सहकाऱ्यासह कोविड पेशंट तपासणी व औषधी देण्याचे काम करीत होते. बुधवारी सायंकाळी ६.४५ वाजताच्या सुमारास लारेन्स आनंदराव गेडाम (वय २०, रा. आरमोरी) याने पेशंटला औषधी देण्याचे कारणावरून डॉक्टर अभिजित मारबते यांच्याशी वाद घालून शिवीगाळ केली. तसेच त्यांच्या अंगावर धावून जाऊन चेहऱ्यावर थापड मारली.

हेही वाचा: शटर बंद खरेदी चालूच! आलिशानच्या दुकानात आढळले तब्बल पावणे दोनशे ग्राहक

डॉक्टर मारबते हे शासकीय काम करीत असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला. डॉक्टर अभिजित मारबते यांनी आरमोरी पोलिस स्टेशनमध्ये दिलेल्या तक्रारीवरून लारेंस आनंदराव गेडाम यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लारेंस गेडाम यास ताब्यात घेण्यात आले आहे. या सर्व घटनेचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक पंकज बोडसे करीत आहे.

(Former MLAs son beats doctor in Gadchiroli)