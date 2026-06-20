आमदार निधी कुठे वापरला? हिशोब मतदारांपुढे ठेवणारा लोकप्रतिनिधी; कोण होते प्रा. बी.टी. देशमुख?

तब्बल तीन दशके विधानपरिषदेत शिक्षक आणि विदर्भाचा बुलंद आवाज ठरलेले माजी शिक्षक आमदार प्रा. बी. टी. देशमुख (लाडके बापूसाहेब) यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने एक अभ्यासू, प्रामाणिक आणि ध्येयवादी लोकनेता गमावला आहे. त्यांच्या जाण्याने केवळ शैक्षणिक क्षेत्रालाच नव्हे, तर विदर्भाच्या सामाजिक आणि राजकीय विश्वालाही मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे..अत्यंत सामान्य कुटुंबातून आलेल्या बापूसाहेबांनी संघर्षातून शिक्षण पूर्ण केले आणि अमरावतीतील महाविद्यालयात इंग्रजी व अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून कारकीर्द सुरू केली. अध्यापन करत असतानाच शिक्षकांच्या समस्या त्यांनी जवळून अनुभवल्या. अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी संघटित शक्तीची गरज ओळखत त्यांनी ‘न्यूटा’च्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. शिक्षकांच्या वेतन, सेवाशर्ती आणि शैक्षणिक धोरणांतील त्रुटींविरोधात त्यांनी अभ्यासपूर्ण लढे उभारले..Amravati News : 'सिंचन अनुशेष निर्मूलनाचे जनक' प्रा. बी. टी. देशमुख यांचे देहावसान; तब्बल तीस वर्षे विधीमंडळाचे केले प्रतिनिधीत्व.विदर्भातील शिक्षक मतदारांनी त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वास सलग पाच वेळा विधानपरिषदेत पाठवून सिद्ध केला. तब्बल ३० वर्षे त्यांनी शिक्षक मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. संसदीय नियमांचे सखोल ज्ञान, अचूक आकडेवारी आणि संयमी पण प्रभावी मांडणीमुळे त्यांना "सभागृहाचा चालता-बोलता नियमसंग्रह" म्हणून ओळखले जायचे. त्यांच्या भाषणांकडे सत्ताधारी आणि विरोधकही लक्षपूर्वक कान देत असत..शिक्षकांच्या पेन्शन, अनुदान, वेतनश्रेणी आणि शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाविरोधात त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला. त्याचबरोबर विदर्भाच्या सिंचन व विकासाच्या अनुशेषाचा मुद्दाही त्यांनी प्रभावीपणे मांडला. विविध समित्यांच्या अहवालांचा अभ्यास करून विदर्भावर झालेल्या अन्यायाची त्यांनी आकडेवारीसह मांडणी केली आणि सरकारला अनेकदा निर्णय घेण्यास भाग पाडले..Amravati: मंगळसूत्र विकून जुगारात हरला रक्कम; माहेरच्यांनी साडेचार लाख दिले, तरीही दोन लाखांची डिमांड.३० वर्षे आमदार राहूनही बापूसाहेबांचे जीवन अत्यंत साधे राहिले. आमदार निधीच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब जनतेसमोर ठेवणारे ते दुर्मिळ लोकप्रतिनिधी होते. लेखक, अभ्यासक आणि संपादक म्हणूनही त्यांनी मोठे योगदान दिले. ‘न्यूटा बुलेटीन’च्या माध्यमातून त्यांनी शिक्षकांमध्ये वैचारिक जागृती घडवून आणली. प्रा. बी. टी. देशमुख यांचे निधन ही एका व्यक्तीची नव्हे, तर मूल्याधिष्ठित राजकारणाच्या एका युगाची अखेर मानली जात आहे. त्यांच्या कार्याचा ठसा मात्र पुढील अनेक पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.