आजी-माजी संचालक मंडळाची होणार चौकशी

मलकापूर (जि. बुलडाणा) : हुतात्मा वीर जगदेवराव कापूस उत्पादक सह. सुतगिरणी मर्या. मलकापूरचे संचालक मंडळाने केलेल्या गैरव्यवहाराची तथा अपहाराची चौकशी होवून संचालम मंडळ बरखास्त करून संचालक मंडळाची एसआयटी मार्फत चौकशी करणेबाबत आ. राजेश एकडे यांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने वस्त्रोद्योग विभागाकडून वस्त्रोद्योग आयुक्त यांना चौकशी करण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सुतगिरणीच्या विद्यमान तथा माजी संचालकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. क्लिक करा- विदेशातून आले 46 नागरिक, 36 जणांना होम क्वारंटाईन एसआयटी मार्फत होणार चौकशी

मलकापूर, मोताळा, नांदुरा तालुक्यासाठी वरदान ठरलेल्या हुतात्मा वीर जगदेवराव सहकारी सुतगिरणी मर्या. मलकापूरवर गेल्या 20 वर्षापासून विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष चैनसुख संचेती यांच्या अधिपत्याखालील संचालक मंडळ कार्यरत आहे. या दरम्यान सुतगिरणी संचालक मंडळाने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहारा बरोबरच अपहार केल्याबाबत उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. तेव्हा संचेती यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळातील सुतगिरणीमधील गैरकारभाराची तसेच अपहाराची एसआयटी मार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी 24 फेब्रुवारी रोजी आ. राजेश एकडे यांनी वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांचेकडे केली होती. या निवेदनाची तत्काळ दखल घेत सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावरून नुकतेच वस्त्रोद्योग विभागाचे कक्ष अधिकारी प्र. ग. पवार यांनी वस्त्रोद्योग विभागाचे आयुक्त यांना हुतात्मा वीर जगदेवराव कापूस उत्पादक सह. सुतगिरणी मर्या. मलकापूरचे संचालक मंडळाने केलेल्या गैरव्यवहाराची तथा अपहाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याने संचालक मंडळात एकच खळबळ उडाली आहे.

