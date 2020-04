मांस शिजवतानाच ते अडकले जाळ्यात...मग वनविभागाने उचलले हे पाऊल

मोहाडी (जि. भंडारा) : तालुक्‍यातील कांद्री वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या फुटाळा येथे चितळाची शिकार करण्यात आल्याचे प्रकरण मंगळवारी (ता. 7) उघडकीस आले. या प्रकरणी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे; तर बुधवारी (ता. 8) एका आरोपीस अटक करण्यात आल्याने आरोपींची संख्या आता चारवर पोहोचली आहे. मागील सहा महिन्यांपूर्वी कांद्री वनविभागाच्या कार्यालयात बिबट्याचे कातडे सापडले होते. मात्र, हे प्रकरण वनविभागाकडून दाबण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे चितळ शिकार प्रकरणाने वनविभागाचे पितळ उघडे पडले आहे. गोपनीय माहिती मिळाली देशभरात कोरोना विषाणूने थैमान घातला असल्याने प्रशासनाचे अधिकारी उपाययोजनेत व्यस्त आहेत. नेमक्‍या याच संधीचा फायदा शिकाऱ्यांनी घेतला. फुटाळा शिवारात चितळ शिकार झाल्याची गोपनीय माहिती कांद्री वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली होती. चार आरोपींना अटक या माहितीच्या आधारावर वनविभागाच्या पथकाने छापा टाकून काशिराम दोडकू नेवारे (वय 45), बेसाराम दोडकू नेवारे (वय 42 ) व रूपेश गंगाधर भलावी (वय 30) सर्व रा. फुटाळा यांना अटक केली. त्यांच्याकडून चितळ शिकारीसाठी वापरण्यात आलेले तारांचे फासे, पेचकस, आरी व शिकार केलेल्या चितळाचे शिजलेले मांस, यापूर्वी शिकार केलेल्या चितळाचे दहा सिंग, कातडी व इतर शिकारीचे साहित्य जप्त करण्यात आले होते. आरोपींची कसून चौकशी केली असता बुधवारी (ता. 8) सोविंदा महादेव शिवरकर (वय 60, रा. फुटाळा) याला अटक करण्यात आली. हेही वाचा : कापड व्यावसायिक अडकला अमरावतीत अन् नागपुरात घडला हा प्रकार आरोपींना पाच दिवसांची वनकोठडी चारही आरोपींना मोहाडी न्यायालयात हजर करण्यात आले. आरोपींवर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 च्या कलमानुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला. आरोपींना न्यायालयाने पाच दिवसांची वनकोठडी सुनावली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी क्षेत्रसहायक चकोले यांच्या आलमारीत बिबट्याचे कातडे मिळाले होते. या प्रकरणाचा तपास वनपरिक्षेत्राधिकारी के. जी. राठोड, क्षेत्रसहायक एम. ए. खान, एस. आर. उके, आर. डी. पांढरे, यू. एम. कोकडे, के. बी. नगरधने, एस. एस. शाह, एल. एम. जवलांगे, ए. एन. बोडके, आर. सी. शिंदे, आर. डी. भगत, एल. बी. बाजगीरे करीत आहेत.



