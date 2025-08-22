Child: चारही बालकांवर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार; दारव्हा येथील रेल्वे उड्डाणपुलासाठी खणलेल्या खड्ड्यात बुडून झाला होता मृत्यू

दारव्हा (जि. यवतमाळ) : शहरात बुधवारी (ता. २०) घडलेल्या एका घटनेने संपूर्ण समाजमन हळहळले. चार शाळकरी मुलांच्या मृत्यूने काळजाचा ठाव घेतला. रेल्वे उड्डाण पुलासाठी खणलेल्या खड्ड्यात ही मुले बुडून मृत्युमुखी पडली. आज गुरुवारी (ता. २१) त्या चारही मुलांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आईवडिलांचा आक्रोश, हुंदके, अश्रू पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले..रेहान अस्लम खान (वय १३), रूद्रा पांडुरंग नारनवरे (वय १२), सोहम सतीश खडसंग (वय १३) व वैभव आशिष बोधले (वय १४) सर्व रा. वॉर्ड क्रमांक एक, रेल्वे परिसर, असे या शाळकरी मृत मुलांची नावे आहेत..दारव्हा शहरात रेल्वे उड्डाण पुलाच्या कामासाठी मोठा खड्डा खोदला आहे. तोच खड्डा शाळकरी मुलांच्या आयुष्याचा काळ ठरला. या घटनेनंतर दारव्हा शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. आज दुपारी चारही मुलांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..मुलांच्या मृत्यूने आईवडिलांचा आक्रोश पाहून उपस्थितांचेही मन हेलावले. या सगळ्या घटनेनंतर आता रेल्वे प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. एवढा मोठा खड्डा खोदूनही त्या ठिकाणी चौकीदार का ठेवला नाही, सुरक्षिततेची कोणतीही व्यवस्था का करण्यात आली नाही..Nagpur News: नागपूर जिल्ह्यात सात महिन्यांत १७ शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन; कर्जबाजारीपणा व नैसर्गिक आपत्ती मोठे कारण.सुरक्षा ठेवली असती तर चार निष्पाप जीव वाचले असते, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. या दुर्घटनेनंतर आता पंडितांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई कोण देणार, रेल्वे प्रशासनावर गुन्हा दाखल होणार का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दारव्हा येथे घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यभरातून हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.