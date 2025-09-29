विदर्भ

Buldhana News: नदीमध्ये पोहण्यासाठी गेलेले चार जण बुडाले; एकाचा मृतदेह सापडला, तिघे बेपत्ता, बचाव पथकाकडून शोध मोहीम सुरू

River Drowning: बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर व नांदुरा तालुक्यातील नदीपात्रात पोहण्यासाठी गेलेल्या चार तरुणांपैकी एकाचा मृतदेह सापडला, तर तिघे अद्याप बेपत्ता आहेत. बचाव पथकांनी रात्री उशिरापर्यंत शोध मोहीम राबवली.
नांदुरा / मलकापूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर व नांदुरा तालुक्यात नदीपात्रात पोहण्यासाठी गेलेली चार मुले बुडाल्याची घटना रविवारी (ता.२८) रोजी घडली. यातील एका मुलाचा मृतदेह सापडला असून तिघे जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. रात्री उशिरापर्यंत दोन्ही ठिकाणी बचाव पथकाकडून शोध मोहीम सुरू होती.

