Buldhana News: नदीमध्ये पोहण्यासाठी गेलेले चार जण बुडाले; एकाचा मृतदेह सापडला, तिघे बेपत्ता, बचाव पथकाकडून शोध मोहीम सुरू

नांदुरा / मलकापूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर व नांदुरा तालुक्यात नदीपात्रात पोहण्यासाठी गेलेली चार मुले बुडाल्याची घटना रविवारी (ता.२८) रोजी घडली. यातील एका मुलाचा मृतदेह सापडला असून तिघे जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. रात्री उशिरापर्यंत दोन्ही ठिकाणी बचाव पथकाकडून शोध मोहीम सुरू होती..मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदुरा तालुक्यातील निमगाव गावाशेजारी वाहणाऱ्या ज्ञानगंगा नदीला पूर आला असून या पुराच्या पाण्यात आज दुपारी निमगाव येथील काही तरुण पोहण्यासाठी गेले होते. दरम्यान पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळे त्यापैकी करण गजेंद्र भोंबळे (१८) व वैभव ज्ञानेश्वर फुके (२५) हे दोघे पाण्यात बुडाले..युवक बुडत असल्याचे परिसरातील नागरिकांना दिसताच त्यांनी तत्काळ नदीपात्रात उड्या घेतल्या व मदतीचा प्रयत्न केला मात्र दोन्ही तरुण बुडून बेपत्ता झाले. दरम्यान आपत्तीत बचाव कार्य करणाऱ्या पथकाला पाचारण करण्यात आले सोबतच नांदुरा येथील ओमसाई फाउंडेशनचे कार्यकर्तेही वेळीच दाखल झाले..मात्र बेपत्ता झालेल्या दोन युवकांचा शोध वृत्त लिहिपर्यंत लागला नव्हता. याबाबतची माहिती मिळताच सरपंच विकास इंगळे, भाजपा नेते शिवाजीराव पाटील, माजी आमदार राजेश एकडे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती भगवान धांडे यांच्यासह तालुकास्तरीय विविध राजकीय पदाधिकारी यांनी नदीपात्रात जाऊन मदत कार्याचा आढावा घेतला. यावेळी पोलिस व महसूल कर्मचारी नदीपात्रा जवळ उपस्थित होते..तर मलकापूर तालुक्यातील दसरखेड येथील पाच मुल आज २८ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वा. भालेगाव जवळ असलेल्या निंबोळी शिवारातील नळगंगा नदीवरील बंधाऱ्यावर पोहण्यासाठी गेले होते. सदर मुल पोहत असताना अचानक पाण्याच्या पातळीत वाढ होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. .Marathwada Rain Update: नांदेड लातूर 'जलपूर' बनले; अतिवृष्टीने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला, शेती, घरे व दुकाने पाण्याखाली.त्यावेळी त्यांनी बंधाऱ्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला असता तिघे जण बाहेर आले, मात्र शुभम राजू दवंगे (१६) व सोहम वासुदेव सोनोने (१५) दोघे रा.दसरखेड हे बंधाऱ्यात बुडाले. याची माहिती परिसरातील नागरिकांना कळताच त्याठिकाणी एकच गर्दी झाली. तर प्रशासनाने सुद्धा तातडीने धाव घेत शोध मोहीम सुरू केली. दरम्यान हरसोडा, भालेगाव येथील पट्टीच्या पोहणाऱ्या युवकांनी बंधाऱ्यात उतरून बुडालेल्या युवकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये शुभम दवंगेचा मृतदेह आढळून आला असून सोहम सोनोने याचा वृत्त लिहेपर्यंत शोध सुरू होता. उशिरापर्यंत सोहम सोनोने आढळून न आल्यास उद्या सकाळी एनडीआरएफचे पथक बोलावून शोध मोहीम राबविण्यात येणार येणार असल्याची माहिती तहसीलदार राहुल तायडे यांनी दिली.