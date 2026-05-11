डब्बा पार्टीला गेले, तलावात पोहायला जाणं बेतलं जीवावर; बहीण-भावासह चौघांचा मृत्यू, चौघे १२ ते २१ वयाचे

अमरावती शहरालगत असलेल्या घातखेडा तलाव परिसरात डबापार्टी करण्यासाठी गेलेल्या चौघांचा बुडून मृत्यू झाला. मृतांमध्ये सख्ख्या बहीण-भावाचाही समावेश आहे. रविवारी (ता. १०) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ही घटना घडली. मानव ऊर्फ आदित्य नरेंद्र जोशी (वय १४), सोनाली नरेंद्र जोशी (वय १६), पायल बबलू पंडित (वय २१) आणि यश गजानन काकणे (वय १३, सर्व रा. महाजनपुरा, खोलापुरीगेट, अमरावती) अशी बुडून मृत्युमुखी पडलेल्या चौघांची नावे असल्याची माहिती फ्रेजरपुराचे पोलिस निरीक्षक रोशन शिरसाट यांनी दिली. .डबापार्टी करण्याच्या उद्देशाने महाजनपुरा परिसरातील नमूद चौघांसह आचल गजानन काकणे (वय १६), सलोनी नीलेश मोहोड (वय १७), नंदिनी बाळू काकणे (वय २१),आदित्य पिंटू मकेश्वर (वय १७), भूमिका नरेंद्र जोशी (वय १६) असे एकूण दहा जण दुपारी दीडच्या सुमारास घातखेडा तलाव परिसरात आले होते. तलावाच्या वरील काठावर त्यांनी जेवण केले. नंतर नंदिनी वगळता नऊ जण आंघोळीकरिता पाण्यात उतरले..मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहतूक कोंडी, पुलाखाली ट्रक अडकल्यानं वाहनांच्या रांगा.दहापैकी आदित्य आणि कार्तिक या दोघांना पोहता येत असल्याने आधी त्यांनी पाण्यात उड्या घेतल्या. उन्हाळा असल्यामुळे तलावातील पाण्याची पातळी खाली गेली असून, मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचलेला आहे. आदित्य व कार्तिक हे दोघे थोड्या अंतरावर खोल पाण्यात पोहत गेले. त्यांनीच उर्वरित चौघांना पुढे येण्याचा आग्रह धरला. पोहता येत नसलेले काही जण खोल पाण्यात शिरले. त्यापैकी चौघे बुडाले. त्यांना काढण्याकरिता पोहता येत असलेल्या दोघांना फारसा प्रयत्नसुद्धा करता आला नाही, असे घटनेची प्रत्यक्षदर्शी असलेली नंदिनी काकणे हिने पोलिसांना सांगितले..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, सहायक पोलिस आयुक्त शिवाजी बचाटे, फ्रेजरपुराचे निरीक्षक रोशन शिरसाट, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक संदीप चव्हाण आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शोध व बचाव पथकाला पाचारण केले. ग्रामस्थांच्या मदतीने शोध व बचाव पथकाने चौघांचेही मृतदेह बाहेर काढले..मदतीसाठी नंदिनी गेली गावातचौघे बुडाल्यानंतर तलावाच्या काठावर उभी असलेली नंदिनी तलावाजवळून धावत खाली असलेल्या घातखेडा गावात गेली. मात्र, ग्रामस्थांनी मदतीसाठी धाव घेईपर्यंत चौघांचाही बुडून मृत्यू झाला होता. त्यांचे मृतदेह नंतर ग्रामस्थांनी बाहेर काढले, असे नंदिनीने 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.