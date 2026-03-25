शरण आलेल्या माओवाद्यांची नसबंदी रिओपनिंग शस्त्रक्रिया, कौटुंबिक आयुष्य सुखकर होणार

गडचिरोली : येथील गडचिरोली पोलिस दल व सर्च फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित शिबिरात एकूण १४ शरणागत माओवाद्यांवर नसबंदी रिओपनींग शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यामुळे त्यांचे सर्वसामान्य कौंटुंबिक आयुष्य होणार सुखकर होणार आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यत एकूण ५० शरणात माओवाद्यांची गडचिरोली पोलिस दलाच्या पुढाकाराने नसबंदी रिओपनींग शस्त्रक्रिया करण्यात आली. .गडचिरोली पोलिस दलाच्या वतीने शरणागती पत्करलेल्या माओवादी सदस्यांच्या पुनर्वसनासाठी पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपक्रम राबविण्यात येत असतात. या उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांना मुख्य प्रवाहात सहभागी होणे सुलभ होण्यासाठी आरोग्य, प्रशिक्षण, रोजगार या विविध आयामांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे..त्याचाच एक भाग म्हणून गडचिरोली पोलिस दल व सर्च फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने सर्च फाउंडेशनच्या दंतेश्र्वरी रुग्णालय चातगाव येथे 'प्रोजेक्ट संजीवनी' अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात शरणागती पत्करलेल्या १३ व गोंदिया जिल्ह्रात शरणागती पत्करलेल्या १ अशा एकूण १४ शरणागत माओवादी सदस्यांची नसबंदी रिओेपनींग शस्त्रक्रिया करण्यात आली.मंगळवार (ता. २४) त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. माओवादी चळवळ सोडून मुख्य प्रवाहात सामील झालेल्या शरणातांना स्थिर व सुरक्षित कौंटुबिक जीवन जगता यावे, या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. संबंधित शरणागत माओवाद्यांची आवश्यक वैद्यकीय तपासणी झाल्यानंतर सुरक्षित वातावरणात शस्त्रक्रिया करण्यात आली..Naxal Surrender News: गडचिरोली सुरक्षा दलांसमोर ११ वरिष्ठ माओवाद्यांची शरणागती; सुरक्षा यंत्रणा ठरतेय यशस्वी, आता उरले केवळ सहा!.या उपक्रमासाठी गडचिरोली पोलिस दल व सर्च फाउंडेशन यांच्यात समन्वय साधण्यात आला असून सर्व शरणागत माओवादी सदस्यांची शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली पार पडली. यामुळे या सर्व माजी माओवाद्यांना सर्वसामान्य कौटुंबिक आयुष्य जगणे शक्य होऊन त्यांच्या भविष्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलले गेले आहे.या बदलामुळे त्यांचे कौटुंबिक आयुष्य व आरोग्यामध्ये सुधारणा होऊन त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यात आला आहे. या शस्त्रक्रिया सर्च फाउंडेशन, गडचिरोलीचे पद्मश्री डॉ. अभय बंग, पद्मश्री डॉ. राणी बंग, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लीलावती रुग्णालय, मुंबई येथील डॉ. श्रीरंग पुरोहित, डॉ. सुशिल नेहेते, डॉ. लीना जैन, डॉ. वर्षा बारई, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, गडचिरोलीचे डॉ. नागसेन साखरे यांनी पार पाडल्या..Gadchiroli News: सर्वोच्च माओवादी नेता देवजीची अधिकृत शरणागती, तेलंगणाच्या पोलिस महासंचालकांनी केली घोषणा; संग्राम, दामोदरही शरण!.गडचिरोली पोलिस दलाच्या वतीने आतापर्यंत एकूण ५० शरणागत माओवाद्यांची नसबंदी रिओपनिंग शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. यापूर्वी नसबंदी रिओपनिंगची शस्त्रक्रिया करण्यात आलेल्या एकूण ३६ माओवादी सदस्यांपैकी एकूण १३ माओवादी सदस्यांना आतापर्यंत अपत्य प्राप्त झाले आहे. शरणात माओवादी सदस्यांसाठीचे चार स्वतंत्र व सुसज्ज रो-हाऊसचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून एकूण ७२ शरणागत माओवादी सदस्यांना लॉएड्स मेटल्स अॅन्ड एनर्जी लिमिटेड येथे कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.