Gadchiroli Accident: ट्रकच्या धडकेत दोन सख्खे भाऊ ठार

गडचिरोली : स्थानिक गडचिरोली-आरमोरी मार्गावरील प्लॅटिनम ज्युबिली स्कूलजवळील फरीद बाबांच्या दर्ग्यापुढे मंगळवार (ता. १४) दुपारी १२. ३० वाजता ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात दोन सख्खे भाऊ जागीच ठार झाले..पुरुषोत्तम बाबूराव बारसागडे (वय ४) व अंकुश बाबूराव बारसागडे (वय ३५), रा.सुभाष वाॅर्ड, गडचिरोली, अशी मृत भावांची नावे आहेत..प्राप्त माहितीनुसार पुरुषोत्तम व अंकुश हे दोघेही भाऊ एमएच ३३ आर ७७८९ क्रमांकाच्या दुचाकीने शेतातून गडचिरोलीकडे परत येत असताना आरमोरीकडे जात असलेल्या एमएच ३४ बीजी ८६५७ क्रमांकाच्या मालवाहू ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..या धडकेत दोघेही भाऊ जागीच ठार झाले. महेश माणिक पुरी (वय ३२) रा.चंद्रपूर , असे ट्रक चालकाचे नाव असून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास गडचिरोली पोलिस करत आहेत..Chh. Sambhajinagar Accident: भरधाव ट्रकने नातीसह आजीला चिरडले; जळगाव महामार्गावरील पाथ्री नाक्यावर अपघात, दोन ठार, एक जखमी.दोघेही भाऊ विवाहित असून पुरुषोत्तमच्या मागे पत्नी, मुलगा व मुलगी,तर अंकुशच्या मागे पत्नी व एक मुलगा असा परिवार आहे. सध्या आरमोरी मार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून हे खड्डे टाळतानाच अपघात झाल्याचे कळते..