Gadchiroli News : नाला ठरतोय जीवघेणा! पोळ्यासाठी आश्रमशाळेतून घरी आलेल्या चिमुकल्याचा बुडून मृत्यू; पाच दिवसांतला चौथा बळी...

Fourth Death in 5 Days in Bhamragad : बैलपोळा सणानिमित्ताने सुट्ट्या घेऊन शाळेतून घरी आलेल्या सहा वर्षीय चिमुकल्याचा गावालगत असलेल्या नाल्यात वाहून गेल्याने मृत्यू झाला. रिशान प्रकाश पुंगाटी (वय ६), रा. कोयर, ता. भामरागड असे मृत मुलाचे नाव असून, या घटनेने जिल्हाभरात शोक व्यक्त होत आहे..प्राप्त माहितीनुसार, रिशान प्रकाश पुंगाटी हा कोयर येथील रहिवासी असून तो १० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या लाहेरी येथील शासकीय आश्रमशाळेत पहिल्या वर्गात शिक्षण घेत होता. बैलपोळा सण साजरा करण्यासाठी त्याच्या वडिलांनी त्याला गावाकडे आणले होते. दरम्यान, गुरुवारी (ता. २१) दुपारच्या सुमारास तो गावालगत असलेल्या नाल्याजवळ खेळायला गेला होता..Gadchiroli Flood: पूरग्रस्त गडचिरोलीत हाहाकार; मुख्याध्यापकाचा पुराच्या पाण्यात मृत्यू.बराच वेळ लोटूनही तो घरी न आल्याने त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आणि गावकऱ्यांनी शोध सुरू केला. पण तो सापडला नाही. शुक्रवारी (ता. २२) ऐन पोळ्याच्या सणाच्या दिवशी सकाळच्या सुमारास महसूल प्रशासनाने गावकऱ्यांच्या मदतीने शोधमोहीम राबवली असता, नाल्यात चिमुकल्या रिशानचा मृतदेह आढळून आला..पोळा सण असल्याने वडील प्रकाश पुंगाटी यांनी शासकीय आश्रमशाळेतून सुट्टी घेऊन रिशानला गावाकडे आणले होते, अशी माहिती सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी रोषणा चव्हाण यांनी दिली. मात्र, ऐन पोळ्याच्या दिवशीच काळाने त्याचा घात केला. पंचनामा करून त्याचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे, ६ वर्षीय रिशानचा मृतदेह घेऊन गावकऱ्यांना तुडुंब भरलेल्या नाल्यातून वाट काढावी लागली. नाल्यावर पूल नसल्याने आदिवासींना जीवघेणा प्रवास करावा लागला..Gadchiroli News: गडचिरोलीच्या पूरग्रस्त भामरागडातून आरोग्य सेविकेचा हेलिकॉप्टरद्वारे जीव वाचविण्याचा रोमांचक प्रवास.एकाच तालुक्यात पाच दिवसांत चौघांचा मृत्यूभामरागड तालुक्यात विचित्र मृत्यूसत्र बघायला मिळत आहे. या एकाच तालुक्यात मागील पाच दिवसांत चौघांचा मृत्यू झाला आहे. १८ ऑगस्ट रोजी कोडपे गावातील लालचंद लकडा हा खंडी नाला ओलांडत असताना नाल्यात वाहून गेला. त्याच दिवशी जोनावाहीचे रहिवासी तथा मुख्याध्यापक वसंत सोमा तलांडे यांचाही नाल्यात बुडून मृत्यू झाला. तालुक्यातील भटपार येथील टोका डोल्लू मज्जी या व्यक्तीला अपस्मार (मिरगी)चा झटका येऊन नाल्यात पडल्याने त्याचा मृत्यू झाला. आता रिशान या निरागस चिमुकल्याच्या रूपात भामरागड तालुक्यात चौथा मृत्यू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.