जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट फेसबुक खाते तयार केले, नंतर...; धक्कादायक कृत्याने खळबळ, काय घडलं?

गडचिरोली : 'सीआरपीएफमध्ये माझा एक मित्र आहे. त्याची बदली झाली असून त्याला आपले फर्निचर स्वस्तात विकायचे आहे' असे मेसेज चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांच्या फेसबुक अकाउंटवरून तुम्हाला आला तर काय म्हणाल? मात्र असा प्रकार झाला असून सायबर भामट्यांनी गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट फेसबुक खाते उघडल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे..जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या नावे बनावट फेसबुक खाते (फेक प्रोफाइल) तयार करून सर्वसामान्यांकडून पैशांची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, एका 'सीआरपीएफ' जवानाच्या नावावर ही मागणी करण्यात येत आहे. काही अज्ञात सायबर गुन्हेगारांनी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचा फोटो आणि नाव वापरून फेसबुकवर एक हुबेहूब दिसणारे खाते तयार केले. या खात्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना आणि नागरिकांना मेसेज पाठवण्यात आले..सायबर पोलिसांकडून महत्त्वपूर्ण माहिती! बनावट फेसबूक, इन्स्टाग्राम अकाउंट करता येते तत्काळ बंद; तुमचे कोणी बनावट खाते उघडले आहे का? असे पहा, वाचा....आपला एक मित्र सीआरपीएफ दलात कार्यरत असल्याचे खोटे सांगून फर्निचर स्वस्त दरात देणार असल्याचे आमिष दाखवत संबंधितांकडे 'गुगल पे' किंवा 'फोन पे'द्वारे पैशांची मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी पंडा यांच्या जनसंपर्कातील अनेक व्यक्तींना असे मेसेज आल्याने त्यांना संशय आला. एका जिल्हाधिकाऱ्याला अशा प्रकारे साहित्य विकण्याची किंवा पैशांची मागणी करण्याची गरज का भासावी, असा प्रश्न उपस्थित झाला. सजग नागरिकांनी आणि काही परिचितांनी तातडीने ही बाब थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्य निदर्शनास आणून दिली. आपल्या नावाने कोणीतरी फसवणूक करत असल्याचे समजताच पंडा यांनी विलंब न लावता पोलिस विभागाला या सायबर गुन्ह्याची माहिती दिली..विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या नावाने बनावट खाते तयार होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अशाच प्रकारे त्यांच्या डिजिटल अस्तित्वाचा गैरवापर करून फसवणुकीचा प्रयत्न झाला होता. वारंवार घडणाऱ्या या प्रकारामुळे वरिष्ठ सनदी अधिकारीदेखील सायबर गुन्हेगारांच्या रडारवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Cyber Scam: 'डिजिटल अरेस्ट'मध्ये गमावले दोन कोटी; निवृत्त बँक व्यवस्थापक आणि पत्रकारांचे वडील फसले .सध्या गडचिरोली सायबर पोलिस या प्रकरणाचा तांत्रिक तपास करत असून, हे बनावट खाते नेमके कुठून हाताळले जात आहे, याचा शोध घेतला जात आहे. नागरिकांनी कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पैशांची मागणी झाल्यास खातरजमा केल्याशिवाय व्यवहार करू नये. प्रशासकीय अधिकारी कधीही अशा प्रकारे वैयक्तिक व्यवहारांसाठी सोशल मीडियाचा वापर करत नाहीत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.