Gadchiroli Flood: पूरग्रस्त गडचिरोलीत हाहाकार; मुख्याध्यापकाचा पुराच्या पाण्यात मृत्यू

Maharashtra Rains: गडचिरोली जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीत भामरागड तालुक्यातील मुख्याध्यापक वसंत तलांडे यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून गावात शोककळा पसरली आहे.
गडचिरोली : जिल्ह्यात मागील दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली असून भामरागड तालुक्यात एका मुख्याध्यापकाचा पुरात वाहून गेल्याने मृत्यू झाला. वसंत सोमा तलांडे (वय ४२) रा. जोनावाही, ता. भामरागड), असे मृताचे नाव आहे. ते अहेरी तालुक्यातील पल्ले येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत मुख्याध्यापक होते.

