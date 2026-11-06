Hospital Sanitation: अधिकारी बदलले, मात्र समस्या तशाच कायम: उघड्या नाल्यांमुळे दुर्गंधी; गडचिरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अस्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर

गडचिरोली : जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा आधारस्तंभ असलेल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उघड्या अस्वच्छ नाल्या व परीसरातील अस्वच्छतेमुळे घाण, दुर्गंधी निर्माण झाली असून रुग्णांना निरोगी करणारे हे रुग्णालयच आजारी असल्याचे दिसून येत आहे. खरेतर अधिकारी बदलल्यानंतर परीस्थिती बदलेल, अशी सर्वसामान्य नागरिकांना भोळी आशा असते. पण अधिकारी बदलूनही समस्या जैसे थेच असल्याचा अनुभव येथील रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना येत आहे...जिल्ह्यातील सर्वसामान्य, गरीब, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी शासकीय रुग्णालये हा उपचाराचा मोठा आधार आहे. गडचिरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि जिल्हा महिला व बाल रुग्णालयात जिल्ह्याच्या विविध भागांतून रुग्ण उपचारासाठी येतात. मात्र, या महत्त्वाच्या आरोग्य केंद्रांच्या परिसरातील अस्वच्छता आणि सांडपाणी नाल्यांच्या समस्येमुळे रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाइकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रार पुढे आली आहे. कधी बालमृत्यू, कधी माता मृत्यू, तर कधी औषधांच्या पुरवठ्याबाबतच्या तक्रारींमुळे चर्चेत राहणाऱ्या जिल्ह्याच्या आरोग्यव्यवस्थेसमोर आता स्वच्छतेचा प्रश्नही उभा ठाकला आहे. अधिकारी बदलतात, मात्र आरोग्यव्यवस्थेतील मूलभूत समस्या कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे. गडचिरोली हा मोठ्या प्रमाणात जंगलव्याप्त, आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागांचा जिल्हा आहे..अनेक गावांतील नागरिकांना गंभीर आजार, अपघात, प्रसूती आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितीत उपचारासाठी गडचिरोली शहरातील शासकीय रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागते. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात विविध आजारांवरील उपचार, आपत्कालीन सेवा, शस्त्रक्रिया आणि इतर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत. दुसरीकडे, जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय हे गर्भवती महिला, प्रसूतीसाठी दाखल होणाऱ्या माता आणि नवजात बालकांच्या उपचारांसाठी महत्त्वाचे केंद्र आहे..या १०० खाटांच्या रुग्णालयात सामान्य प्रसूती, सिझेरियन शस्त्रक्रिया, नवजात बालकांसाठी अतिदक्षता विभाग, बालरोग उपचार, लसीकरण आणि माता-बाल आरोग्याशी संबंधित विविध सेवा दिल्या जातात. त्यामुळे या दोन्ही रुग्णालयांच्या परिसरातील स्वच्छता आणि आरोग्यदायी वातावरण राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या सभोवताल सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या नाल्यांची नियमित स्वच्छता होत नसल्याची तक्रार आहे. नाल्यांमध्ये सांडपाणी साचून राहत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. अनेक ठिकाणी नाल्यांवर झाकणे नसल्यामुळे सांडपाणी उघडे पडलेले असून डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. रुग्णांना स्वच्छ आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, परिसरातील दुर्गंधी आणि डासांमुळे रुग्णांसह नातेवाइकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. विशेषतः लहान मुले, नवजात बालके, गर्भवती महिला आणि गंभीर आजारी रुग्णांच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होणे चिंतेची बाब आहे..प्रस्ताव डीपीडीसी, पीडब्ल्यूडीकडेया समस्येबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक डाॅ. रवी गावंडे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता, त्यांनी हा प्रकार गंभीर असल्याचे सांगितले. सांडपाण्याच्या नालीच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (पीडब्ल्यूडी) प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा प्रश्न लवकरच दूर होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, प्रस्ताव मंजूर होऊन प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होण्यास किती वेळ लागेल, तोपर्यंत नाल्यांची स्वच्छता कोण करणार आणि डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तातडीने काय उपाययोजना होणार, हे प्रश्न अद्याप कायम आहेत. नवीन बांधकाम होईपर्यंत नियमित स्वच्छता आणि सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करणे शक्य आहे का, याकडेही प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.