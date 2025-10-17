विदर्भ

Gadchiroli News: वाळू माफियांचा वाढता हैदोस थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी पावले

Illegal Sand Mining: जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करत कठोर भूमिका घेतली. तहसीलदार निलेश होनमोरे यांच्या बदलीची शिफारस विभागीय आयुक्तांकडे; अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी सखोल चौकशीची मागणी
गडचिरोली: जिल्ह्यात वाळूमाफीयांच्या वाढत्या हैदोसाला आळा घालत असताना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणी मंडळ अधिकारी व तलाठ्याला निलंबित केले. तसेच तहसिलदारावरही कारवाईची शिफारस केली आहे.

