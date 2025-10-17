Gadchiroli News: वाळू माफियांचा वाढता हैदोस थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी पावले

गडचिरोली: जिल्ह्यात वाळूमाफीयांच्या वाढत्या हैदोसाला आळा घालत असताना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणी मंडळ अधिकारी व तलाठ्याला निलंबित केले. तसेच तहसिलदारावरही कारवाईची शिफारस केली आहे..सिरोंचा तालुक्यात अवैध वाळू उत्खनन आणि गौण खनिज वाहतुकीच्या प्रकरणी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी मंडळ अधिकारी राजू खोब्रागडे आणि तलाठी अश्विनी सडमेक यांना निलंबित केले आहे. .कारवाईने पालिकेवर ‘शोककळा’.तहसीलदार निलेश होनमोरे यांच्यावर निष्काळजीपणा आणि नियंत्रण न ठेवल्याबद्दल कारवाई करून बदली करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.सिरोंचा तालुक्यात वाळू माफियांचा धुमाकूळ सुरू असल्याच्या आणि महसूल विभागाकडून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात निष्काळजीपणा झाल्याच्या तक्रारी माध्यमांतून वारंवार प्राप्त होत होत्या..जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ उपविभागीय अधिकारी, अहेरी यांना चौकशीचे आदेश दिले. २ ऑक्टोबर रोजी मद्दीकुंठा व चिंतरेवला या वाळूघाटांवर करण्यात आलेल्या मौका चौकशीत तब्बल १५,६६५ ब्रास अवैध वाळू साठा आढळून आला व त्यासाठी २९ कोटीपेक्षा अधिक रकमेचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे..Pune illegal dumper traffic: डंपर चालकांना माणसं मारायचा परवाना दिलाय का? दहा महिन्यात पाच जणी चिरडल्या, हप्तेखोर प्रशासनाला कधी जाग येणार?.तसेच दोन जेसीबी, एक पोकलँड मशिन आणि पाच ट्रक वाळू उत्खनन व वाहतुकीसाठी वापरले जात असल्याचेही निष्पन्न झाले.या चौकशीत महसूल कर्मचाऱ्यांची निष्क्रियता स्पष्ट झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार निलेश होनमोरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यांच्यावर कारवाई करून बदली करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्याकडे केली आहे..दरम्यान, महसूल विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील वाळूघाटाची नियमित पाहणी करून अवैध उत्खननाबाबत वरिष्ठांना अहवाल देणे अपेक्षित असते. मात्र, अश्विनी सडमेक यांनी ही जबाबदारी पार पाडण्यासंदर्भात दुर्लक्ष केल्याचे चौकशीत दिसून आले. .तसेच मंडळ अधिकारी राजू गणपतराव खोब्रागडे यांनीदेखील वाळूघाटाची पाहणी व दैनंदिन नोंद ठेवण्यात कसूर केल्याचे आढळले. त्यामुळे त्यांनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवार (ता. १५) तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले.अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणी जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेने सजग राहण्याचे व कोणताही निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे..जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. यात अनेकजण गब्बर झाले असून वाळूमाफीयांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. जिल्हाभरात हा प्रकार सुरू असला, तरी सिरोंचा तालुक्यात अवैध वाळूबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. यापूर्वीही प्रसार माध्यमांनी वेळोवेळी जिल्ह्यातील वाळूतस्करी उघडकीस आणत प्रशासनाच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला होता. आता जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कारवाईचा बडगा उगारला असून या कारवाईमुळे अशा प्रकरणांत गुंतलेल्या अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. जिल्हाधिकारी पंडा यांच्या कारवाईचे कौतुक होत आहे..सखोल चौकशीची गरजनद्यांचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील वाळूसाठ्यावर माफीयांची वक्रदृष्टी आहे. त्यांना प्रशासनातीलच काही अधिकारी, कर्मचारी मदत करत असल्याचे या कारवाईवरून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये आणखी कुणाचा सहभाग आहे हे शोधून कठोर कारवाईसाठी सखोल चौकशीची गरज व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.