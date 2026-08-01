नदीत बुडून तीन मुलांचा मृत्यू, एकाचा झुडुपामुळे वाचला जीव; मृतांमध्ये ५ ते ११ वर्षीय मुले

गडचिरोली : कुरखेडा तालुक्यातील खेडेगाव येथे शनिवारी (१ ऑगस्ट) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास सती नदीत आंघोळीसाठी गेलेल्या चार अल्पवयीन मुलांपैकी तिघांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर एका विद्यार्थ्याला सुदैवाने वाचवण्यात यश आले..लक्ष्मण सुन्हेर दूधकवर (वय ६), कुणाल नरेश दूधकवर (वय ५) आणि कोहित युवराज सराटे (वय ११, सर्व रा. खेडेगाव, ता. कुरखेडा, जि. गडचिरोली) अशी मृत विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. तर आविश विनोद आमले (वय १३, रा. खेडेगाव, ता. कुरखेडा) याने नदीकाठावरील झुडपाचा आधार घेतल्याने तो सुदैवाने बचावला. त्याला सुखरूप बाहेर काढण्यात आले..Panvel: पनवेलमध्ये दुर्दैवी घटना! गाडेश्वर धरण परिसरात ओढ्यात बुडून दोन तरुणांचा मृत्यू, घटना सीसीटीव्हीत कैद .मिळालेल्या माहितीनुसार, चारही मुले जवळील सती नदीवर आंघोळीसाठी गेली होती. मात्र, नदीच्या पात्रातील पाण्याचा अंदाज न आल्याने चारही मुले बुडू लागली. यामध्ये एका विद्यार्थ्याला वाचवण्यात यश आले, तर उर्वरित तीन चिमुकल्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला..या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर बचावकार्य, पंचनामा आणि इतर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्या. प्राथमिक तपासानुसार, तिघांचा मृत्यू बुडाल्यामुळे झाल्याची माहिती कुरखेडा तहसीलदारांनी दिली आहे..Kalu Waterfall drowning : माळशेज घाटातील काळू धबधब्यावर दुर्दैवी घटना; नदीच्या प्रवाहात बुडून दोन तरुणांचा मृत्यू.दरम्यान, पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी नदी, नाले, तलाव, बंधारे, खाणींतील पाणीसाठे किंवा इतर जलाशयांमध्ये पोहण्यासाठी किंवा आंघोळीसाठी जाऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. तसेच, पुलावरून किंवा रस्त्यावरून पाणी वाहत असताना कोणत्याही परिस्थितीत वाहनाने किंवा पायी जाण्याचा प्रयत्न करू नये. पाण्याचा वेग आणि खोलीचा अचूक अंदाज येत नसल्याने अपघाताचा धोका वाढतो. त्यामुळे नागरिकांनी कोणताही धोका पत्करू नये आणि प्रशासनाकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. विशेषतः पालकांनी आपल्या लहान मुलांवर सतत लक्ष ठेवून त्यांना नदी, नाले आणि इतर जलस्रोतांपासून दूर ठेवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.