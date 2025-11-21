Gadchiroli News : मारेदुमिल्ली जंगलातील चकमक ‘खोटी कथा’; आमच्या कार्यकर्त्यांना बनावट एनकाउंटरमध्ये मारले—माओवादी पत्रकाचा आरोप!

गडचिरोली : सुरक्षा यंत्रणांच्या मोठ्या कारवाईत पत्नीसह मारला गेलेला जहाल माओवादी माडवी हिडमासह १५ जणांना आंध्र प्रदेश पोलिसांनी बनावट चकमकीत ठार केल्याचा आरोप माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने जारी केलेल्या एका पत्रकाद्वारे केला आहे. विशेष म्हणजे हिडमा ठार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने अभयच्या नावाने प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे..या पत्रकात संघटनेने केलेल्या दाव्यानुसार, हिडमा आणि त्याचे काही सहकारी उपचारासाठी विजयवाडा शहरात गेले होते. मात्र, काही जवळच्या लोकांनी ही बाब सुरक्षा दलाला कळवली. यावरून आंध्र प्रदेश पोलिसांनी त्यांना १५ नोव्हेंबर रोजी ताब्यात घेतले. १८ नोव्हेंबरला सर्वांना ठार करून मारेदुमिल्लीच्या जंगलात चकमक झाल्याची खोटी कहाणी रचण्यात आली. पोलिसांनी काही शस्त्रेही जप्त केल्याचा दावा केला..Gadchiroli News : शरणागतीनंतर नवजीवनाची पहाट; अर्जुन–सम्मी दाम्पत्याला पुत्ररत्न, पुनर्वसन योजनांचा गडचिरोलीत उज्ज्वल परिणाम!.हे सर्व बनावट असल्याचा आरोप माओवाद्यांनी या पत्रकात केला आहे. दुसऱ्या दिवशी दाखवण्यात आलेली चकमकही खोटी असल्याचा दावा पत्रकात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे पोलिसांनी आधीच या आरोपांचे खंडण केले आहे. पत्रकामध्ये हिडमाच्या आत्तापर्यंतच्या कारकिर्दीचा उल्लेख करत माओवाद्यांनी श्रद्धांजली वाहिली. सोबतच त्याला क्रांतिकारी असे संबोधण्यात आले आहे. याविरोधात २३ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी प्रतिरोध दिवस साजरा करण्याचे आवाहन या पत्रकात माओवाद्यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.