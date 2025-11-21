विदर्भ

Gadchiroli News : मारेदुमिल्ली जंगलातील चकमक ‘खोटी कथा’; आमच्या कार्यकर्त्यांना बनावट एनकाउंटरमध्ये मारले—माओवादी पत्रकाचा आरोप!

Maoist Letter : गडचिरोलीमध्ये माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात हिडमा व इतर १५ जणांना आंध्र पोलिसांनी बनावट चकमकीत ठार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
Maoist Central Committee Releases Statement Alleging Fake Encounter

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
गडचिरोली : सुरक्षा यंत्रणांच्या मोठ्या कारवाईत पत्नीसह मारला गेलेला जहाल माओवादी माडवी हिडमासह १५ जणांना आंध्र प्रदेश पोलिसांनी बनावट चकमकीत ठार केल्याचा आरोप माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने जारी केलेल्या एका पत्रकाद्वारे केला आहे. विशेष म्हणजे हिडमा ठार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने अभयच्या नावाने प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे.

