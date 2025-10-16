विदर्भ

Maoist Couple Gadchiroli: भूपती’ने लावलं लग्न, पोलिसांनी दिलं नवजीवन माओवादी जोडप्याची नवसंविधानिक कहाणी

From Guns to Faith The Maoist Couple’s Unbelievable Journey: गडचिरोलीतील भूपतीने लग्न लावून दिलेल्या माओवादी दाम्पत्याने आता संविधानावर विश्वास ठेवत मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला आहे. बंडखोरीपासून संविधानावर श्रद्धा या प्रवासाने माओवादावर शेवटची फुली उमटवली आहे.
Maoist Couple Gadchiroli

Maoist Couple Gadchiroli

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली : न कळत्या वयात म्हणजे अवघ्या ११ व्या, १२ व्या वर्षी माओवादी चळवळीत त्यांचा प्रवेश झाला. तारुण्यात त्यांचे एकमेकांवर प्रेम बसले. दीर्घ कार्यकाळानंतर बुधवार (ता. १५) शरणागती पत्करलेला जहाल माओवादी भूपती याने त्यांचे लग्न लावून दिले. पण त्या शरणागतीच्या एक वर्षापूर्वीच पोलिसांना शरण आलेल्या या दाम्पत्याने माओवादावर फुली मारत आता संविधानच सर्वोपरी असल्याचा विश्वास बुधवारच्या सोहळ्यात व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
Tribal
Constitution
love story
Couple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com