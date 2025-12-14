Success Story: रोहित पालची स्पर्धा परीक्षेत उत्तुंग भरारी; राज्यात प्रथम, सहायक वनसंरक्षक पदावर होणार नियुक्ती

गडचिरोली : माओवादग्रस्त, अतिमागास अशीच ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात गुणवंतांची मात्र अजिबात कमतरता नाही. जिल्ह्याच्या चामोर्शी तालुक्यातील ठाकूरनगर या छोट्याशा खेड्यातील रोहित रवींद्र पाल याने हेच सिद्ध केले आहे. त्याने एमपीएससी वनसेवा परीक्षेत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातून प्रवर्गात राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवत सहायक वनसंरक्षक (वर्ग-१) पद पटकावले..चामोर्शी तालुक्यातील ठाकुरनगर या छोट्याशा गावातील रोहित पाल यांचे वडील रवींद्र पाल यांनी या गावाच्या सरपंच पदाची जबाबदारीसुद्धा सांभाळली आहे. रोहित पाल यांनी ठाकूरनगर येथीलच जिल्हा परिषद शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेतले. सातवीनंतर सुभाषग्राम येथील इंदिरा गांधी मेमोरियल हायस्कूलमध्ये सेमी-इंग्रजी माध्यमात शिकले..तिथे शिक्षक जे.ए.सरकार, बी.एन.मंडल आणि अलोने यांच्या मार्गदर्शनात त्यांची शैक्षणिक प्रगती झाली. दहावीनंतर जे. ए. सरकार यांच्या सल्ल्याने चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वरोरा तालुक्यातील कर्मयोगी बाबा आमटे यांच्या आनंदवन येथे त्यांनी प्रवेश घेतला आणि अव्वल स्थान मिळवले. अभियांत्रिकी पदवीनंतर सनदी अधिकारी होण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) करिता दिल्ली गाठली..पण अंतिम टप्प्यात अल्प फरकाने संधी हुकली.मात्र निराश न होता राज्यसेवेकडे वळले.सामाजिक कल्याण अधीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक आणि मंत्रालयातील सहायक कक्ष अधिकारी अशा परीक्षा क्रॅक करून नोकरी सुरू केली. मंत्रालयात रुजू होताच लग्न झाले आणि पत्नीच्या प्रोत्साहनाने पुण्यात वनसेवेची तयारी प्रारंभ केली..ऑनलाइन व्याख्याने, डिजिटल नोट्स व वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाने पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवले. एमपीएससी वनसेवा ही राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षांपैकी एक. ग्रामीण पार्श्वभूमीतून अभ्याससाधने व मार्गदर्शनाची कमतरता असतानाही रोहित पाल यांनी या परीक्षेचा गड सर केला..Exam: छत्रपती संभाजीनगर एमसीए’च्या पेपरला मुकताच ढसाढसा रडल्या विद्यार्थिनी; साई इन्स्टिट्यूटने केला परीक्षेचा खेळ, नेमकं काय घडलं?.जिल्ह्यासाठी प्रेरणास्रोतरोहित पाल यांच्या यशाने ठाकुरनगरात आनंदोत्सव साजरा होत आहे. जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांची संख्या वाढली आहे. पण वनसेवेतील स्पर्धा परीक्षांकडे फारसे कुणी वळले नाही. अनेकांना स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊच असा आत्मविश्वास नसतो. पण रोहित पाल यांच्या यशाने अनेकांनाच आत्मसन्मान वृद्धींगत होणार आहे. या घवघवीत यशामुळे ते स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असलेल्या युवक-युवतीसाठी व जिल्ह्यासाठीच प्रेरणास्रोत झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.