Gadhchiroli News: मुसळधार पावसात केला माओवाद्यांचा खात्मा; कोपर्शी चकमकीतील चारही मृतांची ओळख पटली

Maoist Elimination: गडचिरोलीत गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी पोलिसांनी कोपर्शी जंगलात दहा डोंगर पार करत चार जहाल माओवाद्यांना कंठस्नान घालले. अभियानात एक एस.एल.आर., दोन इन्सास आणि एक ३०३ रायफल जप्त करण्यात आली.
गडचिरोली : सर्वांचे लाडके श्री गणेश भक्ता घरी येण्यासाठी पिता श्री शंकर व माता पार्वतीचा निरोप घेऊन कैलास पर्वतावरून उतरत असताना गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी गडचिरोली पोलिसांनी मुसळधार पाऊस, पूरपरीस्थितीला तोंड देत, निबिड अरण्यातील तब्बल दहा डोंगर पार करून जंगलातून जवळपास ५० किमीचा कठीण मार्ग तुडवत चार जहाल माओवाद्यांना कंठस्नान घातले. कोपर्शीच्या जंगलातील या थरारक चकमकीत मारलेल्या चारही माओवाद्यांची ओळख पटल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी गुरुवार (ता. २८) पत्रकार परिषदेत दिली.

