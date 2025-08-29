Gadhchiroli News: मुसळधार पावसात केला माओवाद्यांचा खात्मा; कोपर्शी चकमकीतील चारही मृतांची ओळख पटली

गडचिरोली : सर्वांचे लाडके श्री गणेश भक्ता घरी येण्यासाठी पिता श्री शंकर व माता पार्वतीचा निरोप घेऊन कैलास पर्वतावरून उतरत असताना गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी गडचिरोली पोलिसांनी मुसळधार पाऊस, पूरपरीस्थितीला तोंड देत, निबिड अरण्यातील तब्बल दहा डोंगर पार करून जंगलातून जवळपास ५० किमीचा कठीण मार्ग तुडवत चार जहाल माओवाद्यांना कंठस्नान घातले. कोपर्शीच्या जंगलातील या थरारक चकमकीत मारलेल्या चारही माओवाद्यांची ओळख पटल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी गुरुवार (ता. २८) पत्रकार परिषदेत दिली..या चकमकीत पोलिसांनी एक पीपीसीएम दर्जाच्या वरीष्ठ कॅडरसह तीन सदस्य पदावरील माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात यश मिळवले. महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्यावर एकत्रितपणे एकूण १४ लाख रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले होते. अतिशय प्रतिकूल हवामानादरम्यान ४८ तासांपेक्षा अधिक चाललेल्या या अभियानात घटनास्थळावरून १ एस.एल.आर., २ इन्सास व एक ३०३ रायफल जप्त करण्यात आली. .महाराष्ट्र–नारायणपूर सीमेवरील कोपर्शी जंगल परिसरात विध्वंसक कारवाया करून घातपात घडवून आणण्याच्या उद्देशाने गडचिरोली विभागातील माओवाद्यांच्या गट्टा दलम, कंपनी क्र. १० व इतर दलमचे काही माओवादी एकत्र येऊन दबा धरून बसले आहेत. अशा विश्वसनीय माहितीवरून वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर पोलिस अधीक्षक (अभियान) एम. रमेश यांच्या नेतृत्वात गडचिरोली पोलिस दलातील विशेष अभियान पथकाच्या २० तुकड्या व सीआरपीएफ क्यू.ए.टी. च्या २ तुकड्या सोमवार (ता. २५) तातडीने या जंगल परिसरात माओवादविरोधी अभियान राबवण्यासाठी रवाना करण्यात आल्या होत्या..अवघड जंगल परिसर व प्रतिकूल हवामानाचा सामना करत गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी बुधवार (ता. २७) सकाळी दहा डोंगर पार करून आलेली पोलिस पथके शोध अभियान राबवित असताना जंगलात दबा धरून बसलेल्या माओवाद्यांनी जवानांच्या दिशेने अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. सुमारे आठ तास चाललेल्या चकमकीनंतर या जंगल परिसरात जवानांनी शोध अभियान राबविले असता, घटनास्थळावर एक पुरुष व तीन महिला अशा एकूण चार माओवाद्यांचे मृतदेह आढळून आले. या चारही मृत माओवाद्यांची ओळख पटली आहे. सन २०२१ पासून आतापर्यंत गडचिरोली पोलिसांकडून ९१ जहाल माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले असून १२८ माओवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे व ७५ माओवाद्यांनी गडचिरोली पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली आहे..आता तुम्ही UPI वरून पैसे मागू शकणार नाही, NPCI ची मोठी घोषणा, नव्या नियमामुळे होणार बदल.हे आहेत ठार केलेले माओवादीमालु पदा ( ४१), रा. बुर्गी (रेंगावाही), ता. बेटीया, जि. कांकेर (छत्तीसगड), क्रांती ऊर्फ जमुना रैनू हलामी ( वय ३२), रा. बोधीनटोला, ता. धानोरा, जि. गडचिरोली, ज्योती कुंजाम (वय २७), रा. बस्तर एरीया, राज्य छत्तीसगड, मंगी मडकाम ( वय २२), रा. बस्तर एरीया, राज्य छत्तीसगड. या चारही माओवाद्यांवर एकूण १४ लाखांची बक्षिसे होती..जप्त केलेली शस्त्रे.घटनास्थळावरून एक एस.एल.आर., दोन इन्सास व एक .३०३ रायफल अशी एकूण चार शस्त्रे, एकूण ९२ नग जिवंत काडतूस, ३ वॉकीटॉकी, माओवादी साहित्य व इतर दैनंदिन वापराचे साहित्य हस्तगत करण्यात गडचिरोली पोलिस दलास यश आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.