Gadchiroli News: गडचिरोलीच्या पूरग्रस्त भामरागडातून आरोग्य सेविकेचा हेलिकॉप्टरद्वारे जीव वाचविण्याचा रोमांचक प्रवास

गडचिरोली : मागील काही दिवसांपासून जिल्हाभरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि पर्लकोटा नदीला आलेल्या पुरामुळे मंगळवार (ता. १९) पासून भामरागडसह एकूण ११२ गावांचा गडचिरोलीशी संपर्क तुटला आहे. .याच दरम्यान एका आरोग्य सेविकेची प्रकृती बिघडल्याने उपचारासाठी तातडीने पाठवणे गरजेचे होते. अशा वेळी गडचिरोली पोलिस विभागाने तत्काळ मदतीचा हात पुढे करत आरोग्य सेविकेला नागपूर पाठवण्याकरिता हेलिकाॅप्टर उपलब्ध करून दिले..भामरागड पोलिस स्टेशनअंतर्गत येणाऱ्या आरेवाडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत आरोग्य सेविका सीमा बांबोळे यांची प्रकृती आजारामुळे गंभीर होती. त्यांना योग्य आणि चांगल्या उपचारसाठी तातडीने गडचिरोलीला हलवण्याची आवश्यकता होती..जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माहितीवरून आणि सीमा बांबोळे यांना वैद्यकीय स्थलांतराची तत्काळ गरज लक्षात घेता गडचिरोली पोलिसांचे पवन हंस हेलिकॉप्टर तत्काळ भामरागडसाठी रवाना आले. आरोग्य सेविका सीमा बांबोळे यांना सुरक्षितपणे गडचिरोलीला आणण्यात आले आहे, त्यांना पुढील उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय गडचिरोली येथे दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आणि धोक्याबाहेर आहे..ही कार्यवाही गडचिरोली पोलिसांनी जिल्हा परिषदेच्या आणि जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने, उपविभागीय पोलिस अधिकारी भामरागड, भामरागड पोलिस स्टेशन येथील अधिकारी व कर्मचारी, भामरागड तालुक्यातील महसूल अधिकारी व कर्मचारी, पवन हंस पायलट डीआयजी श्रीनिवास, सहपायलट आशीष पॉल यांच्या सहकार्याने पार पाडण्यात आली..