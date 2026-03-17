स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच गावात आली महामंडळाची बस; गावकऱ्यांनी वाजत-गाजत केलं स्वागत...

गडचिरोली : स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर प्रथमच गडचिरोली पोलिस दलाच्या प्रयत्नांतून आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या सहकार्याने मंगळवार (ता. १७) रोजी तुमरकोठी ते अहेरी या मार्गावर बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. भामरागडपासून सुमारे ३० कि.मी. आणि अहेरीपासून सुमारे १०० कि.मी. अंतरावर असलेल्या तुमरकोठी येथील नागरिकांना तहसील व जिल्हा मुख्यालयापर्यंत सहज प्रवास करता यावा, यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली. गावात प्रथमच बस पोहोचल्याने नागरिकांनी पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात, नृत्य करत उत्साहात बसचे स्वागत केले. शाळेतील लहान मुलांनी तिरंगा हातात घेऊन बसचे स्वागत केले..पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तुमरकोठी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी, पोलिस उपनिरीक्षक गोरखनाथ सुरासे यांनी या बससेवेचे उद्घाटन केले. हिरवा झेंडा दाखवून बस मार्गस्थ करण्यात आली व ग्रामस्थांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी ग्रामपंचायत कोठीच्या सदस्य भाग्यश्री लेकामी, गावपाटील रामजी मट्टामी, चिन्ना मट्टामी, राजू गावडे, तसेच जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक रामा लेकामी यांच्यासह सुमारे ३०० नागरिक उपस्थित होते..तुमरकोठी – कोठी – भामरागड – अहेरी या मार्गावर सुरू झालेल्या या बससेवेचा लाभ सुमारे ४५० ते ५०० नागरिकांना होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल. तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी ये-जा करणे सोपे होणार असून, नागरिकांची दैनंदिन पायपीटही कमी होणार आहे. वर्षभर या भागात सहज वाहतूक उपलब्ध होणार आहे. सामान्य नागरिकांच्या दळण-वळणाच्या मूलभूत प्रश्नावर उपाय करण्यासाठी गडचिरोली पोलिस दलाच्या संरक्षणात जिल्ह्यात आतापर्यंत ५५९ मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. तसेच ४२४ कि.मी. लांबीचे रस्ते आणि ६५ पूल बांधण्यात आले आहेत..मागील एका वर्षात गडचिरोली पोलिस दलाच्या पुढाकारातून गट्टा (जा.) – गर्देवाडा – वांगेतुरी, कटेझरी ते गडचिरोली, तसेच मरकणार ते अहेरी आणि आंबेझरी ते गडचिरोली या मार्गांवर स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमांमुळे गडचिरोली पोलिस दल नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.