विदर्भ

CM Devendra Fadnavis: गडचिरोलीत जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार; मुख्यमंत्री फडणवीस; सिरोंचात रूबी रुग्णालयाचे भूमिपूजन

Gadchiroli Healthcare Revolution: गडचिरोलीत आरोग्य क्रांती! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १०० खाटांच्या महिला-बाल रुग्णालयाचे उद्घाटन व रुबी हॉस्पिटल प्रकल्पाचे भूमिपूजन.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली : गडचिरोलीचा चेहरा झपाट्याने बदलत असून औद्योगिकतेसोबत आता आरोग्य क्षेत्रातही क्रांती घडत आहे व त्यातून जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सेवा दक्षिण गडचिरोलीत उपलब्ध होणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

Gadchiroli
women
Development
health
Healthcare

