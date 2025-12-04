विदर्भ

Gadchiroli News : काय सांगता राव? गडचिरोलीत फक्त एकाच घराचे गाव, गावाची लोकसंख्या फक्त ७

धानोरा तालुक्यात इरपुंडी नावाचे एक गाव आहे. या गावात फक्त एकच घर असून एकच कुटुंब राहते. या कुटुंबातील सदस्य ही या गावची लोकसंख्या आहे.
मिलिंद उमरे
गडचिरोली - आपण गावाची कल्पना करतो तेव्हा नजरेसमोर काय येते? २० किंवा २५ घरे, ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, मध्यवर्ती ठिकाणी एखादे देऊळ, रस्त्यावर ये-जा करणारी गुरू-ढोर असे काहीसे चित्र आपल्या मनात असते.

