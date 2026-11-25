नागपूर : विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली देशातील वनसंपदेवर कुऱ्हाड चालण्याची शक्यता पुन्हा एकदा समोर आली. एका धरणासाठी तब्बल तीन लाखांवर, तर कोळसा खाणीसाठी सव्वा लाखाच्या आसपास झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव आहेत. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या ९२ व्या बैठकीत सोमवारी विविध राज्यांतील १३३ प्रकल्प प्रस्तावांचा विचार करण्यात आला. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यास देशात वृक्षतोड होण्याची शक्यता आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झालेल्या या बैठकीत वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत मंजुरी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी प्रकल्पांच्या नियोजनाच्या सुरुवातीपासूनच वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली. .यासाठी संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वयावर भर देण्यात आला. बैठकीत सागरी संवर्धनालाही प्राधान्य देण्यात आले. देशातील १०८ किनारी व सागरी संरक्षित क्षेत्रांच्या व्यवस्थापनाचा आढावा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.प्रस्तावित प्रकल्पांमुळेसंभाव्य वृक्षतोडगारगाई धरणतीन लाख १० हजार १४० झाडेमार्की मांगली-२ कोळसा खाणएक लाख १३ हजार ४२५ झाडेकुरखेडा महामार्गदोन हजार ५४१ झाडेनागपूर-इटारसी रेल्वे विस्तारदोन हजार ५०४ झाडेसोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव रेल्वे३५३ झाडे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.