Gen Z भारताचे भविष्य, पण त्यांना समजावणे कठीण; स्क्रोलिंगने केमिकल लोचा; नांगरे पाटील काय म्हणाले?

नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन उभारलं होते. या आंदोलनाची देशभरात चर्चा रंगली. तसेच या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या लाठीचार्जवर सर्व स्तरांतून टीकाही झाली. याच पार्श्वभूमीवर नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी सध्याच्या 'जेन-झी' पिढीबाबत भाष्य करताना गेल्या काही दिवसांपासून आपणही टीकेचे लक्ष्य ठरत असल्याचे विधान केलं आहे. त्यांच्या या विधानाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. .कारगिल विजय दिनानिमित्त भोसला मिलिटरी स्कूलतर्फे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे विधान केलं. ते म्हणाले, आजच्या पिढीचा स्क्रीन टाइम मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सतत मोबाईलवर स्क्रोल करण्याच्या सवयीमुळे विचार करण्याची आणि भावनिकदृष्ट्या परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता प्रभावित होत आहे. एकंदरित केमिकल लोचा झाला आहे. तसेच, बौद्धिक, भावनिक आणि सामाजिक विकासाबरोबरच कठीण प्रसंगांना सामोरे जाण्याची ताकदही प्रत्येकामध्ये विकसित होणे गरजेचे असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं..संसद मोर्चाला सुरुवात! बॅरिकेड्सना वेल्डिंग, लाठीचार्ज ते सरकारकडून चर्चेची तयारी; जंतर मंतरवर आतापर्यंत काय घडलं?.पुढे बोलताना, "'जेन-झी' ही देशाचे भविष्य आहे. मात्र, आजच्या काळात त्यांना काही सांगणंसुद्धा अवघड झालं आहे," असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं. त्याचवेळी पोलिसांच्या कामाचे स्वरूप स्पष्ट करताना, "पोलीस असोत किंवा सीमेवरील जवान, त्यांची सेवा ही कधीही न थांबणारी असते. कितीही काम केलं तरी टीका आणि शिव्या पोलिसांच्या वाट्याला येतात. गेल्या काही दिवसांपासून तर मीच अधिक शिव्या खातोय," असेही ते म्हणाले..मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत पांगरी ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची तपासणी.यावेळी कारगिल युद्धाचा उल्लेख करताना त्यांनी भारतीय जवानांच्या शौर्याला सलाम केला. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत सैनिकांनी प्राणांची बाजी लावून देशाचे रक्षण केले. कारगिल विजय दिन हा केवळ विजयाचा उत्सव नसून देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या वीर जवानांच्या स्मरणाचा दिवस आहे. त्यांच्या त्यागामुळेच देशातील नागरिक सुरक्षित आणि शांततेत जीवन जगू शकतात, असेही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.