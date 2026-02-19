Marriage Fraud: विवाहाच्या नावाखाली तरुणाची आर्थिक फसवणूक; यवतमाळमध्ये आणखी एक प्रकरण उघड

घाटंजी (जि. यवतमाळ) : विवाह जुळवून देण्याच्या नावाखाली लग्नाळू तरुणांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या टोळीचे आणखी एक प्रकरण पुढे आले आहे. ’साम टीव्ही’ वर या बाबतची बातमी पाहिल्यावर जळगाव येथील तरुणाने आपलीही अशीच फसवणूक झाल्याची तक्रार केली आहे..या प्रकरणातील तक्रारदार विनोद रामदास जाधव (वय ३३, रा. पळसखेडा बु., ता. जामनेर, जि. जळगाव) यांना त्यांच्या लग्नासाठी राजेंद्र पाटील (रा. रोझोदा, ता. रावेर) याने संपर्क साधत यवतमाळ जिल्ह्यातील मुलीचे स्थळ असल्याचे सांगितले. मुलीचे घरचे गरीब असल्याचे कारण पुढे करत आधी ७५ हजार रुपये घेतले..त्यानंतर २७ डिसेंबर २०२५ रोजी तक्रारदारास घाटंजी येथे बोलावण्यात आले. घाटंजीतील एका पेट्रोलपंपावर युपीआयद्वारे ५० हजार रुपये जमा करून रोख रक्कम घेण्यात आली. पुढे चोरांबा येथे नेऊन सिमरन पाटील, तिची आई आशा पाटील व भाऊ करण पाटील यांच्या उपस्थितीत नवरी म्हणून पूनम डोंगरे हिला दाखवण्यात आले. नंतर कपडे व दागिने खरेदीच्या नावाखाली फोन पे व रोख स्वरूपात आणखी ९० हजार रुपये घेण्यात आले..अशाप्रकारे एकूण दोन लाख १५ हजार रुपये घेतल्यानंतर काही आरोपी खरेदी करून येतो, असे सांगून पसार झाले. तर सिमरन, तिची आई व नवरी पूनम हे घरी होते. त्यांना पैसे परत मागितल्यावर वाद घालून तक्रारदारास गावातून हाकलून देण्यात आले. बदनामीच्या भीतीने त्यावेळी तक्रार करण्यात आली नाही. मात्र, साम टीव्हीवर या टोळीला अटक झाल्याची बातमी पाहिल्यानंतर बुधवारी (ता.१८) घाटंजी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली..Chorla Ghat : नाशिक ते बेळगाव धागेदोरे; चोर्ला घाट लूट प्रकरणाने उडवली राज्यसीमांपलीकडे खळबळ.या प्रकरणी राजेंद्र पाटील, सुनील राठोड, पूनम डोंगरे, सिमरन पाटील, आशा पाटील व करण पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलिस या घटनेतील अन्य आरोपी राजेंद्र पाटील व पूनम डोंगरे यांचा शोध घेत आहेत. या टोळीकडून आणखी कोणाची फसवणूक झाली असल्यास त्यांनी पुढे येऊन तक्रार करावी, असे आवाहन ठाणेदार केशव ठाकरे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.