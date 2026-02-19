विदर्भ

Marriage Fraud: विवाहाच्या नावाखाली तरुणाची आर्थिक फसवणूक; यवतमाळमध्ये आणखी एक प्रकरण उघड

Financial Scam: विवाह जुळवून देण्याच्या नावाखाली लग्नाळू तरुणांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या टोळीचे आणखी एक प्रकरण पुढे आले आहे. ’साम टीव्ही’ वर या बाबतची बातमी पाहिल्यावर जळगाव येथील तरुणाने आपलीही अशीच फसवणूक झाल्याची तक्रार केली आहे.
