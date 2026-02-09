Yavatmal Crime: विद्यार्थिनीवर मुख्याध्यापकाकडून अत्याचार; आरोपी अटकेत, घाटंजी तालुक्यातील शिक्षणक्षेत्र हादरले

घाटंजी (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापकाने सातव्या वर्गात शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना पुढे आल्याने तालुक्याचे शिक्षणक्षेत्र हादरले आहे. आरोपी मुख्याध्यापकाला घाटंजी पोलिसांनी अटक केली आहे..किशोर मालवीय (वय ५०, रा. यवतमाळ) असे संशयित मुख्याध्यापकाचे नाव आहे. गुरुवारी (ता. ५) या मुख्याध्यापकाने विद्यार्थिनीला ’मी तुला फोन करेन, तू मला रात्री बसस्थानकावर येऊन भेट’ घरी सांगितल्यास तुला मारून टाकीन, असे धमकावले होते. त्यानुसार रात्री ११ च्या सुमारास त्याने फोन करून विद्यार्थिनीला बोलाविले..तिथे हा नराधम चारचाकी वाहनात बसलेला होता. या वाहनातच त्याने तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर मुलीने हा प्रकार कुटुंबीयांना सांगितल्यावर शनिवारी (ता. ७) मुलीच्या वडिलांनी घाटंजी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली..उल्लेखनीय म्हणजे हा शिक्षक नेहमीच शाळेत दारू पिऊन येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.धक्कादायक बाब म्हणजे या मुख्याध्यापकाने यापूर्वीही मे २०२५ मध्ये याच विद्यार्थिनीला शाळेच्या डिजिटल रूममध्ये बोलावून तिच्यावर अत्याचार केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे..Igatpuri Crime : शिक्षकी पेशाला काळिमा! नराधम शिक्षकाचा चिमुकलीवर ८ महिने अत्याचार; घोटी पोलिसांकडून अटक.तक्रार मिळताच घाटंजी पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरविली. संशयित मुख्याध्यापक हा नागपूर येथून परीक्षा देऊन यवतमाळ येथील आपल्या घरी येताच त्याच्या मागावर असलेल्या घाटंजी पोलिसांच्या पथकाने त्याला अटक केली. आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले आहे.पुढील तपास ठाणेदार केशव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात एपीआय सचिन राठोड, प्रवीण तालकोकुलवार करीत आहेत.या धक्कादायक घटनेमुळे शिक्षणक्षेत्रात खळबळ उडाली असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.