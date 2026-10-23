Farmers Protest: पाण्यासाठी बळिराजाचा टाहो ;हजारो हेक्टरवरील धान संकटात; घोडाझरीचे पाणी बंद, शेतकरी रस्त्यावर

तळोधी : यंदा सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस झाला. त्यामुळे पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहेत. त्यातच गुरुवारी (ता. २२) घोडाझरी तलावाचे पिकांना देणारे पाणी बंद करण्यात आले. पाणी बंद करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. दरम्यान, पाणी सोडण्याच्या मागणीला घेऊन पोलिस बंदोबस्तात शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांत चर्चा झाली. .यावर्षी कमी पडलेल्या पावसामुळे घोडाझरी मध्यम प्रकल्पात सुरुवातीला केवळ ४५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. खरीप सिंचन हंगाम २०२६-२७ करिता २४ सप्टेंबरपासून प्रकल्पातून सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात आले होते.मात्र, १८ ऑक्टोबर रोजी प्रकल्पातील पाणीसाठा घटून १८.७१ टक्क्यांवर आला आहे. नागभीड, सिंदेवाही तालुक्यात यावर्षी सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस झाला. यामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. हातातोंडाशी आलेले धान पीक वाचविण्यासाठी घोडाझरी मध्यम प्रकल्पातून सोडण्यात येणारे सिंचनाचे पाणी ३० ऑक्टोबरपर्यंत सुरू ठेवण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे..मात्र गुरुवारी घोडाझरी तलावाचे पाणी बंद करण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरले. शेतकऱ्यांचा रोष बघता पाणी पुन्हा सुरू करण्यात आले. पुढील काळात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलाशयात पाणीसाठा राखून ठेवणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे..पुढील दहा महिन्यांतील दुष्काळी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच संभाव्य पाणीटंचाईची पूर्वतयारी म्हणून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलाशयात पाणीसाठा राखून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. याच कारणास्तव वरिष्ठ कार्यालयाकडून प्राप्त निर्देशांनुसार घोडाझरी मध्यम प्रकल्पातून सिंचनासाठी पाणी सोडणे बंद करण्याचे स्पष्ट निर्देश असल्याचे सांगितले..दुसरीकडे धान पीक परिपक्व होण्याच्या टप्प्यावर आहे. अशा परिस्थिती पाणी बंद केल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. घोडाझरी प्रकल्पाचे पाणी बंद करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. यावेळी प्रकल्प परिसरात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. शेतकरी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये पाणी सोडण्याबाबत चर्चा झाली.पाणीसाठा कमी असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत धानाला पाण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून किमान ३० ऑक्टोबरपर्यंत सिंचनासाठी पाणी सोडावे, अशी त्यांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.