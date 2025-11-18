Gadchiroli News : 'जंगलातील भूत' आणि त्याची भितीही संपली; जहाल माओवादी हिडमासह त्याची पत्नीही ठार, तीन राज्यांच्या सीमेवर सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई

गडचिरोली - दोन डझनहून अधिक मोठ्या मोओवादी हल्ल्यांचा सुत्रधार, शेकडो सुरक्षा जवान आणि सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेला, ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिला आर्मी’चा (PLGA) प्रमुख आणि माओवादी चळवळीतील ‘मोस्ट वॉन्टेड’ नेता माडवी हिडमा (वय-४४) याला ठार करण्यात सुरक्षा दलांना यश मिळाले आहे..विशेष म्हणजे लढाई व व्युव्हरचनेच्या आपली वेगळी शैलीमुळे छत्तीसगडच्या जंगलातील दंतकथा झालेला आणि 'जंगलातील भूत' अशी ओळख असलेला हिडमा त्याच्या आतापर्यंतच्या पसरलेल्या भितीसह संपला आहे.आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या तीन राज्यांच्या सीमेवरील अल्लुरी सीतारामराजू जिल्ह्यात सुरक्षा दलांनी ही मोठी यशस्वी कारवाई केली. या कारवाईत हिडमाची पत्नी राजे उर्फ राजक्का हिच्यासह एकूण सहा माओवादी मारले गेल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस सूत्रांनी दिली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, तीन राज्यांना जोडणारा हा त्री-सीमा परिसर माओवाद्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो..या घनदाट जंगलात माओवाद्यांचे अनेक गुप्त तळ असल्याची पक्की माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली. या माहितीच्या आधारावर अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने मोहीम आखण्यात आली. मंगळवार (ता. १८) पहाटेच्या सुमारास जवानांनी माओवाद्यांच्या तळाला वेढा घातला असता, दोन्ही बाजूंनी जोरदार गोळीबार सुरू झाला.या चकमकीत माडवी हिडमा आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आले. घटनास्थळावरून किमान सहा माओवाद्यांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले असून, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण परिसरात अद्याप शोधमोहीम सुरू आहे..असा होता हिडमा...संतोष हे जन्मनाव असलेला हिडमा माओवादी चळवळीत देवा, भिमा अशा अनेक नावांनी वावरत होता. असं म्हणतात की, जेमतेम सातवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या हिडमाला शिक्षणाची खुप आवड होती. म्हणून तो एका हातात बंदूक आणि दुसऱ्या हातात नोटबुक धरून चळवळीतील सुशिक्षितांकडून इंग्रजी शिकला. तो कोणतीही नवी गोष्ट पटकन शिकून घेत असल्यानं त्याला चवळवळीत सतत बढती मिळत राहिली.२००० मध्ये त्याला शस्त्र बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. २००१-०२ च्या आसपास हिडमाला दक्षिण बस्तर जिल्हा तुकडीत पाठविण्यात आले. त्यानंतर तो माओवाद्यांची सशस्त्र तुकडी 'पीपल्स लिबरेशन गुरीला आर्मी'मध्ये सहभागी झाला. माडवी हिडमा हा माओवादी चळवळीतील सर्वात क्रूर चेहरा होता..त्याच्या क्रूर रणनीतीमुळे तो माओवाद्यांच्या ‘केंद्रीय समिती’चा सर्वात तरुण सदस्य बनला होता. बस्तरच्या आदिवासी भागातून या सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेत पोहोचणारा तो एकमेव नेता होता. हिडमाच्या डोक्यावर विविध राज्यांमध्ये ५ कोटींहून अधिक बक्षीस होते. त्याच्या मृत्यूमुळे बस्तर, आंध्र आणि तेलंगणा पट्ट्यातील माओवादी चळवळीचा कणाच मोडल्याचे मानले जात आहे..त्याने आईचेही ऐकले नाही....अलीकडेच, माओवादी चळवळीतील एक प्रमुख व्यक्ती मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती याने १४ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे आपल्या साथीदारांसह शरणागती पत्करली होती. त्यानंतर छत्तीसगडमध्ये मोठा माओवादी नेते रूपेशही पोलिसांना शरण आला होता.बस्तर प्रदेशातील केंद्रीय समितीचा एकमेव आदिवासी सदस्य असलेल्या हिडमाच्या आईने जाहीरपणे तिच्या मुलाला शरणागती पत्करण्याचे भावनिक आवाहन केले होते, परंतु त्याने ऐकले नाही. त्याने आईची भावनिक आर्त हाक ऐकली असती तर कदाचित तो जिवंत असता आणि शस्त्र सोडून मुख्य प्रवाहात येऊ शकला असता..अनेक मोठ्या हल्ल्यांचा मास्टर माईंड...हिडमा देशात झालेल्या २६ हून अधिक मोठ्या माओवादी हल्ल्यांचा मास्टर माईंड होता. २०१० मध्ये छत्तीसगड राज्यातील दंतेवाडा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावर माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात ७६ जवान हुतात्मा झाले होते. २०१३ मध्ये बस्तरमधील झिरम घाटी परीसरात काँग्रेस नेत्याच्या ताफ्यावर माओवाद्यांनी मोठा हल्ला केला होता.या हल्ल्लायत तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, सलवा जुडूम चळवळीचे महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल यासारख्या वरीष्ठ नेत्यांसह २७ जण ठार झाले होते. २०२१ मध्ये सुकमा-बिजापूर सीमेवर झालेल्या चकमकीत २२ जवान हुतात्मा झाले होते. या सर्व हल्ल्यांसह अशा अनेक मोठ्या हल्ल्यांचा मास्टर माईंड हिडमाच होता..परदेशी प्रसार माध्यमांमध्येही होते कुतूहल...हिडमाची प्रत्यक्षाहून प्रतिमा मोठी बनवण्यात माओवादी चळवळीची चतुर रणनीती होती. त्याच्याबद्दल अनेक दंतकथा जाणीवपूर्वक पसरवल्या गेल्या. गावातील लोकांमध्ये अतर्क्य गोष्टी, अफवा पसरवून त्याला जंगलातील भूत असे नाव देत हिडमाला जिवंत दंतकथाच बनवण्यात आले होते. त्यामुळे परदेशी प्रसार माध्यमांमध्येही इतर मोठ्या माओवादी नेत्यांपेक्षा हिडमाबद्दल जाणून घ्यायची उत्सूकता अधिक असायची. विशेष म्हणजे गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातही त्याच्याबद्दलची चर्चा असायची..पहाटेच उठून वाचायचा पुस्तक...हिडमासोबत काम केलेल्या व नंतर शरण आलेल्या साथीदारांनी त्याची बरीच माहिती दिली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार हिडमा पहाटे ४ वाजता उठून वाचन करायचा. मग तो सकाळचे विधी आटोपून थोडा व्यायाम करायचा. त्याचे उपस्थित सहकारी यांनाही तो पी.टी. कवायत घेण्याचा आदेश द्यायचा. त्यानंतर तो चहा, नाश्ता करून सगळी माहिती जाणून घ्यायचा..तो सहसा सर्वांमध्ये मिसळायचा नाही. इतर माओवादी नेत्यांप्रमाणे सगळ्यांसोबत जेवायचा नाही. त्याचे जेवण वेगळे तयार व्हायचे आणि तो त्याच्या तंबूतच जेवायचा. विशेष म्हणजे त्याला भेटायला सर्वसामान्य माओवाद्याला परवानगी नसायची. दलम कमांडर व वरीष्ठच त्याची परवानगी घेऊन त्याला भेटू शकत होते, अशीही माहिती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 