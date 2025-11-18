विदर्भ

Gadchiroli News : 'जंगलातील भूत' आणि त्याची भितीही संपली; जहाल माओवादी हिडमासह त्याची पत्नीही ठार, तीन राज्यांच्या सीमेवर सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या तीन राज्यांच्या सीमेवरील अल्लुरी सीतारामराजू जिल्ह्यात सुरक्षा दलांनी केली मोठी यशस्वी कारवाई.
सकाळ वृत्तसेवा
गडचिरोली - दोन डझनहून अधिक मोठ्या मोओवादी हल्ल्यांचा सुत्रधार, शेकडो सुरक्षा जवान आणि सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेला, ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिला आर्मी’चा (PLGA) प्रमुख आणि माओवादी चळवळीतील ‘मोस्ट वॉन्टेड’ नेता माडवी हिडमा (वय-४४) याला ठार करण्यात सुरक्षा दलांना यश मिळाले आहे.

