Wardha News: पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीनेही सोडले प्राण; गावभर शोककळा

समुद्रपूर : पती-पत्नीचे नाते हे आयुष्यभराचे सहजीवन, साथ आणि समर्पणाचे प्रतीक असते. सुखदुःखात खांद्याला खांदा लावून चालणाऱ्या या नात्याचे एक हृदयस्पर्शी उदाहरण समुद्रपूर तालुक्यातील गिरड येथे पाहायला मिळाले..गिरड येथील भाऊराव घरत (वय ७०) यांना शनिवारी (ता. आठ) दुपारी अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यांना तत्काळ नागपूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान रात्री दहा वाजताच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले..त्यांच्या निधनाची वार्ता गावात पोहोचताच घरात आणि परिसरात शोककळा पसरली. रविवारी दुपारी त्यांच्या पार्थिवावरून गिरड गावात दुःखाचे सावट दाटले होते. मृतदेह घरी आणताच पत्नी शशिकला घरत (वय ६५) पतीच्या चेहऱ्याकडे पाहताच अश्रूंना वाट मोकळी झाली..'तुझ्याशिवाय जगणं नाही रे...' एवढंच जणू त्यांच्या डोळ्यांत उमटले आणि काही क्षणांतच त्या कोसळल्या. डॉक्टरांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. एका पाठाेपाठ पती-पत्नी दोघांचा झालेला अंत पाहून संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली..कुटुंबीयांसह ग्रामस्थांच्या डोळ्यांत अश्रू होते. घरातून एकाच वेळी दोन अंत्ययात्रा निघाल्याने वातावरण दाटून आले. आयुष्यभर एकमेकांच्या सहवासात जगलेले हे दाम्पत्य मृत्यूनंतरही एकत्र गेले. प्रेम, निष्ठा आणि समर्पणाची सर्वोच्च ओळख ठरलेली ही घटना गिरड गावासह परिसरात हळहळ व्यक्त करणारी ठरली आहे..