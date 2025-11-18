विदर्भ

Wardha News: ऐन थंडीत वनकर्मचाऱ्यांचा रस्त्यावर ठिय्या; वाघाच्या जेरबंदीसाठी दोन महिन्यांपासून जंगल परिसरात तळ

Forest Department Action: गिरड-खुर्सापार जंगलात मुक्त संचार करणाऱ्या वाघाला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाची ७० जणांची टीम ६० दिवसांपासून गस्त घालत आहे. ड्रोन, कॅमेरे, पिंजरे आणि रात्रंदिवस गस्तीद्वारे मोहीम सुरू असून शेतकरी दहशतीत दिवस काढत आहेत.
गजानन गारघाटे
गिरड : गिरड-खुर्सापार जंगल पट्ट्यात मुक्त संचार करणाऱ्या वाघाला जेरबंद करण्यासाठी तब्बल ७० वनकर्मचाऱ्यांचे पथक सलग ६० दिवसांपासून अहोरात्र गस्त घालत आहे. कडाक्याच्या थंडीत, जंगलातील भीषण शांततेत हे पथक रस्त्यावर आणि शेतशिवाराच्या आसपास तैनात आहे. रणधुमाळीपेक्षाही कठीण अशी ही मोहीम वनकर्मचाऱ्यांची खरी परीक्षा घेत आहे.

