Wardha News: ऐन थंडीत वनकर्मचाऱ्यांचा रस्त्यावर ठिय्या; वाघाच्या जेरबंदीसाठी दोन महिन्यांपासून जंगल परिसरात तळ

गिरड : गिरड-खुर्सापार जंगल पट्ट्यात मुक्त संचार करणाऱ्या वाघाला जेरबंद करण्यासाठी तब्बल ७० वनकर्मचाऱ्यांचे पथक सलग ६० दिवसांपासून अहोरात्र गस्त घालत आहे. कडाक्याच्या थंडीत, जंगलातील भीषण शांततेत हे पथक रस्त्यावर आणि शेतशिवाराच्या आसपास तैनात आहे. रणधुमाळीपेक्षाही कठीण अशी ही मोहीम वनकर्मचाऱ्यांची खरी परीक्षा घेत आहे..गेल्या वर्षभरात या जंगलात एक वाघ, एक वाघीण आणि तिचे तीन शावक अधूनमधून दिसत आहेत. वन्यजीवप्रेमींसाठी हा परिसर आकर्षणाचा विषय ठरला असला तरी शेतकरी आणि मजूर वर्गात भीतीचे प्रचंड सावट आहे. गिरड सहवनक्षेत्रात आतापर्यंत ३९ पाळीव जनावरे वाघाने ठार केल्याची अधिकृत नोंद आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी दहशतीत जगत आहेत. .गिरड, खुर्सापार, एदलाबाद आणि भवानपूर गावांना लागून असलेला हा छोट्या जंगलाचा पट्टा शेतशिवारात मिसळल्यासारखा असल्याने वाघांची हालचाल रोजच्या रोज दिसते. वारंवार होणारे व्याघ्रदर्शन, रात्रीची भीती आणि लोकांमध्ये वाढती अस्वस्थता पाहता वनविभागाने ७० कर्मचाऱ्यांचे विशेष पथक तैनात केले आहे..कॅमेरे, पिंजरे, ड्रोन आणि गस्ती पथकांच्या साहाय्याने मोहीम राबवली जात असली तरी अत्यंत चपळ आणि चलाख वाघ सतत जागा बदलत असल्याने जेरबंदीला विलंब होत आहे. या मोहिमेमुळे वनकर्मचाऱ्यांवर मानसिक आणि शारीरिक ताण प्रचंड वाढला आहे. घरदार, कुटुंब, दिवाळी सारखे सणसुद्धा मागे टाकत त्यांनी जंगलातच तळ ठोकला आहे. थंडीच्या रात्री रस्त्यावर तंबू विना झोपणे, कधी गाडीत रात्र काढणे तर कधी पहाटेच्या कडक गारव्यात हातात टॉर्च घेऊन गस्त घालणे हा पथकाचा दिनक्रमच बनला आहे..Kartiki Wari Accident : आळंदीच्या मार्गावर भीषण अपघात; मुंबई-पुणे महामार्गावर वारकरी दिंडीला कंटेनरची धडक, एका महिलेचा जागीच मृत्यू.ड्रोन, ट्रॅप कॅमेऱ्यातून पाळतवाघ कोणत्या दिशेने येईल, कधी हल्ला करेल याची सततची भीती, अपुरी झोप आणि मानसिक ताण असूनही ते जिद्दीने मोहीम राबवत आहेत. ‘लोकांचे रक्षण आणि वाघाचे सुरक्षित जेरबंद’ हेच या कर्मचाऱ्यांचे ध्येय आहे. ड्रोन व ट्रॅप कॅमेऱ्यातून सतत पाळत ठेवली जात आहे. वाघाचे स्थलांतर सुरू असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. नागरिकांनी रात्री विशेष सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी नीलेश गावंडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.