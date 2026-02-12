Yavatmal News: यवतमाळ वर्धा सीमेवर मद्य तस्करीचा पर्दाफाश; गोवा, मध्य प्रदेशातील मद्यसाठा जप्त

यवतमाळ : गोवा तसेच मध्य प्रदेश राज्यात निर्मित देशी-विदेशी मद्याचा साठा यवतमाळ-वर्धा सीमेवर पकडण्यात आला. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मंगळवारी (ता. १०) केली. या कारवाईत मद्याचे ६८४ बॉक्ससह तब्बल एक कोटी पाच लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला यवतमाळ-वर्धा सीमेवरून मद्याची तस्करी होत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती..या माहितीच्या आधारे भरारी पथकाने शहानिशा केली. त्यात एक मोठा ट्रेलर गोवा, मध्य प्रदेश राज्यात निर्मित देशी-विदेशी मद्य घेऊन जात असल्याचे निर्दशनास आले. यामुळे राळेगाव ते अल्लीपूर मार्गावर उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचला. कंटेनर क्रंमाक एम. एच. ०४ एच. डी. ०२९८ ची तपासणी केली असता त्यात समोरच्या भागात अंड्यांचे कागदी कॅरेट आढळून आले..Fake Liquor Bottles : भेसळ इंग्लिश नजराणा! नामांकित ब्रँडची दारू विक्री, घरातच काढला कारखानाच; ऐन निवडणुकीत मोठी कारवाई.ते बाहेर काढले असता मागच्या बाजूस गोवा तसेच मध्य प्रदेश राज्यातील निर्मित मद्य आढळले. कंटेनरमध्ये ६१३ बॉक्स मिळाले. तर दुसऱ्या वाहनात देशी मद्याचे ३० बॉक्स मिळाले. याशिवाय एक तिसरे वाहन मद्य करण्याकरिता त्या ठिकाणी पोहोचले होते. मात्र, संशय आल्याने ते परत वर्धा जिल्ह्याकडे पसार झाले. ही माहिती वर्धा येथे देण्यात आली. वर्धा जिल्ह्याच्या हद्दीत एम. एच. २९ बी. व्ही. ७२२७ या यवतमाळ : जप्त करण्यात आलेला मद्यसाठा, वाहने व कारवाई करणारे पथक..वाहनाची तपासणी करण्यात आली. त्यात देशी मद्याचे ४० बॉक्स आढळून आले. या कारवाईत ५९० बॉक्स आढळले. यात भिंगरी, टँगो पंच, रॉकेट, प्रीमिअम नंबर १ असा साठा आढळून आला. तसेच विदेशी मद्याचे ९३ बॉक्स जप्त केले. यात रॉयल स्टॅग, ऑफिसर चॉईस, ऑफिसर चॉईस ब्ल्यू या मद्यासह कंटेनर, मालवाहू वाहन तसेच किया कंपनीची कार, असा.Kolhapur Liquor Seized : जिल्हा परिषद निवडणूक पार्श्वभूमीवर इंग्लिश दारूचा नजराणा! कोल्हापुरात येणारा सव्वा कोटीचा माल जप्त.वर्धा जिल्ह्यातील अलीपूर येथील प्रशांत चंदनखेडे हा या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याचे समोर आले आहे. त्याच्यावर या पूर्वीही विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल आहेत. प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. -पराग नवलकर, विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, अमरावती एक कोटी पाच लाख ३५ हजार ६०५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. उत्पादन विभागाने कारवाई केली. त्यावेळी तीनही वाहनचालक फरार झाले. ही कारवाई अमरावती, चंद्रपूर तसेच यवतमाळ येथील पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.