अमरावती : येथील कोविड रुग्णालयात (Covid Hospitals in Amravati) उपचार घेत असताना कोरोनामुळे एका महिलेचा तीन दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला. मृत महिलेच्या गळ्यातील 7 ग्रॅम सोन्याची 22 हजार रुपयांची पोत कुणीतरी चोरली. मृत महिलेच्या नातेवाइकांच्या तक्रारीवरून गाडगेनगर पोलिसांनी शनिवारी (ता. 22) अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला. (gold chain stole by unknown people in covid hospital amravati)

बडनेरा नजीकच्या अंजनगावबारी येथील महिलेला कोरोनाची लागण झाल्यामुळे उपचारासाठी तीन मे रोजी येथील कोविड रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचार सुरू असताना 19 मे रोजी त्या महिलेचा रुग्णालयातच मृत्यू झाला. त्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या सुपूर्द करण्यात आला. त्यावेळी महिलेच्या अंगावरील दागिने दिसले नाही.

मृत महिलेच्या नातेवाइकांनी यासंदर्भात रुग्णालय प्रशासनाकडे विचारणा केली. त्यानंतर गाडगेनगर ठाण्यात तक्रार नोंदविली. त्याआधारे अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला. यापूर्वीही अनेक रुग्णांच्या नातेवाइकांनी येथे उपचारादरम्यान चोरी होत असल्याच्या तक्रारी रुग्णालय प्रशासनाकडे केल्या होत्या. परंतु त्याची दखल घेतल्या गेली नाही. त्यामुळे कोविड रुग्णालयात चोरीच्या घटना वाढत आहेत.

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची गरज

कोविड रुग्णालयाच्या कामात पारदर्शकता राहावी, रुग्णांची योग्य पद्धतीने काळजी घेतल्या जाते, याची माहिती बाहेर एका स्क्रीनवर दिसावी, यासाठी कोविड रुग्णालयात सीसीटीव्ही कॅमऱ्यांची संख्या वाढवावी ही मागणी अद्याप पूर्ण झाली नाही.

कोविड रुग्णालयात चोरी झाल्याच्या गुन्ह्यांची नोंद घेतली. येथे ड्यूटीवर तैनात कर्मचाऱ्यांची याप्रकरणात चौकशी होईल. -आसाराम चोरमले, पोलिस निरीक्षक, गाडगेनगर ठाणे.

