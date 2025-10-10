विदर्भ

Gondia News: पावरहाउसजवळील तलावात दुर्दैवी घटना; शिंगाडे तोडताना पाण्यात पडून प्राण गमावला

Drowning Incident: शिंगाडे तोडण्यासाठी तलावात गेलेल्या सुखदेव दुधबर्वे यांचा डोंग्यावरून तोल गेल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाला. आमगाव पोलिस ठाण्यात मर्ग दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
आमगाव (जि. गोंदिया) : शिंगाडे तोडण्यासाठी तलावात उतरलेल्या एका व्यक्तीचा डोंग्यावरून तोल गेल्याने बुडून मृत्यू झाला.

