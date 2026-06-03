Vidarbha: बारदाना गोदामाला भीषण आग; पोतींसह प्लाॅस्टीकही जळून खाक; लाखोंचे नुकसान

गोंदिया: येथील पंचायत समिती काॅलनी, शास्त्री वाॅर्डस्थित शैलेश अग्रवाल यांच्या बारदाना गोदामाला भीषण आग लागली. या आगीत पोतींसह प्लाॅस्टीक आणि अन्य साहित्य जळून खाक झाले. यात लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. ही घटना मंगळवारी (ता. २) सकाळी अकराच्या सुमारास घडली. .बारदाना गोदामाला आग लागल्याची माहिती मिळताच गोंदिया नगर परिषदेच्या पाच अग्निशमन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. पाण्याचा मारा करीत आग नियंत्रणात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करण्यात आले. मात्र, क्षणात आगीने विक्राळ रूप धारण केले होते..Raigad: रायगड जिल्ह्यात शुक्रवार-शनिवार अवजड वाहतुकीला बंदी, कोणते मार्ग राहणार बंद?.गोदामात ठेवलेला बारदाना, प्लास्टिकचे पाइप, टाइल्स तसेच इतर उपयुक्त साहित्यही आगीत पूर्णपणे जळून खाक झाले. आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. घटनास्थळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तसेच सुरक्षा व्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलिसही मोठ्या फौजफाट्यासह तैनात होते..अग्निशमन दलाकडून सातत्याने आग विझविण्याचे काम सुरू केले जात होते. प्राथमिक अंदाजानुसार, या आगीत लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तथापि, ही आग शार्टसर्किट किंवा अन्य कोण्या कारणाने लागली, याचा तपास सुरू आहे..Gopalgad Fort : शिवकालीन गोपाळगड किल्ल्याबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक वारशाचा वाद आता मिटणार? मंत्री शेलारांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश.आठवडाभरातील दुसरी घटनाकाही दिवसांपूर्वीच म्हणजे, ३० मे रोजी मध्यरात्री शहरातील फुलचूर परिसरातील एका बारदाना गोदामाला भीषण आग लागून लाखो रुपयांचे साहित्य जळून खाक झाले होते. ही घटना ताजी असतानाच मंगळवारी (ता. २) सकाळी अकराच्या सुमारास शास्त्री वॉर्डातील बारदाना गोदामाला भीषण आग लागली. अवघ्या एका आठवड्यात बारदाना व्यवसायाशी संबंधित प्रतिष्ठानांमध्ये आग लागण्याची ही दुसरी मोठी घटना ठरल्याने व्यापारी व नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.