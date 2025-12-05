विदर्भ

भीषण अपघात! खासगी बसची उभ्या असलेल्या ट्रकला धडक...दोघांचा जागीच मृत्यू, १८ प्रवासी जखमी

Gondia Deori Bus Accident : अपघातावेळी या बसमध्ये एकूण ४६ प्रवासी होते, अशी माहिती पुढे आली आहे. पोलिसांनी तत्काळ या ठिकाणी दाखल होते, जखमींना रुग्णायलात दाखल केलं आहे. या दोघांचा मृत्यू झाला आहे.
Shubham Banubakode
खासगी बसने उभ्या असलेल्या ट्रकला धडक दिल्याने भीषण अपघात घडला आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी येथे ही घटना घडली. या अपघातात दोघांना जागीच मृत्यू झाला असून १८ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना जवळच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. या बसमध्ये एकूण ४६ प्रवासी होते, अशी माहिती पुढे आली आहे. पोलिसांनी तत्काळ या ठिकाणी दाखल होते, जखमींना रुग्णायलात दाखल केलं.

