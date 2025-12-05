भीषण अपघात! खासगी बसची उभ्या असलेल्या ट्रकला धडक...दोघांचा जागीच मृत्यू, १८ प्रवासी जखमी

खासगी बसने उभ्या असलेल्या ट्रकला धडक दिल्याने भीषण अपघात घडला आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी येथे ही घटना घडली. या अपघातात दोघांना जागीच मृत्यू झाला असून १८ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना जवळच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. या बसमध्ये एकूण ४६ प्रवासी होते, अशी माहिती पुढे आली आहे. पोलिसांनी तत्काळ या ठिकाणी दाखल होते, जखमींना रुग्णायलात दाखल केलं.( बातमी अपडेट होत आहे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.